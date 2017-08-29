Türkiye sözlü diplomasi yürütüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Maldivler Dışişleri Bakanı Mohamed Asim ile düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'ın Rohingya Müslümanalrına yönelik saldırıları ve zulmünü şiddetle kınadıklarını belirterek, "25 Ağustos'ta meydana gelen bir saldırıyı kullanarak Myanmar'da Rohingyalı Müslümanlara yönelik, sivillere yönelik yapılan saldırı gerçekten kabul edilemez. Biz başından beri süreci takip ediyoruz. Sadece seyretmiyoruz. Tüm dünya ile temastayız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile temasa geçip daha aktif olmaları gereğini hatırlattık ve kendilerine her türlü manevi desteği vereceğimizi söyledik" diye konuştu.

Çavuşoğlu, söz konusu sorunun çözümüne ilişkin Endonezya, Malezya, Bangladeş ve Tayland ile temas içinde olduklarını kaydetti.

Zulüm sistematik hale geldi

Çavuşoğlu, soruna köklü çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Daha önceki dönemlerde de Rohingyalılara karşı ciddi saldırılar oldu ama sorun sistematik. Yani sistematik bir şekilde burada Rohingyalı kardeşlerimiz baskı ve zulüm altında ve tehcir edilmiş" dedi.

İki sene önce Ramazan ayında Arakan'a gittiğini ve iftar sofrasını Müslümanlarla paylaştığını belirten Çavuşoğlu, oradaki köy ile mahallelerin bile neredeyse açık hava hapishanesi durumunda olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Myanmarlılarla birçok defa bu konuyu görüştüklerini ve Arakanlı Müslümanlar konusuna bir çözüm getirilmesini talep ettiklerini söyleyerek, "Myanmar Dışişleri Bakanı Till ile de arkadaşlarımız Türkiye saati ile bu (Salı günü) sabah konuşup uyarıları dile getirdiler" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Myanmar'da bazı ırkçı grupların olduğunu ve bunların kışkırtıcı hareketlerinin bulunduğunu belirterek, "Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Bu şekilde devam edemez. Bu zulüm, bu insanlık dışı muamele bu şekilde devam edemez. Tüm dünyanın duyarlı olması lazım" uyarısında bulundu.

Maldivler'e FETÖ teşekkürü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür ederek, "FETÖ'nün Maldivler'de bir okulu vardı, şu anda bir özel şirketin devraldığını görüyoruz. Kendilerine Maarif Vakfından bahsettik. Maarif Vakfının diğer ülkelerde olduğu gibi Maldivler'deki bu okulu da devralabileceğini, eğitim kalitesini daha da yükselteceğini kardeşim Muhammed'e söyledim. Değerlendirecekler" dedi.