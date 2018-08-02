Türkiye, Suriye'de yapıcı rolde

Suriyeli sığınmacıların daimi ikamet adreslerine dönmesini sağlamak amacıyla Suriye hükümetinin onayıyla kısa süre kurulan Sığınmacı Kabul, Dağıtım ve Yerleştirme Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Mizintsev, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Mısır'ın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi için verdiği desteğe dikkat çekti. Mizintsev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de yapılacağını duyurduğu Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa zirvesinin Rusya'nın attığı adımlara verilen önemli bir destek olduğunu vurguladı.

Mizintsev, Lübnan ve Ürdün yönetimlerinin Suriye hükümetiyle sığınmacıların dönüşü konusunda işbirliği yaptığını, Mısır'ın ise hükümet ve muhalefet arasında arabuluculuk görevi üstlendiğini kaydetti. Suriye'deki eve dönüş sürecinin çeşitli gerekçelerle politize edildiğini de söyleyen Mizintsev, bir dizi ülkenin bu konuda yapay engeller çıkardığını ifade etti.

Rus yetkili, bu kapsamda Suriye hükümetinin gerekli yasal, ekonomik ve sosyal koşulları yaratarak sığınmacıların dönüşünün garantörü olması gerektiğini belirtti. Mizintsev, bu insani süreçteki ikinci tarafın, topraklarını sığınmacılara açan ülkeler olduğunu ve Suriye hükümetinin sığınmacıların dönüşüyle ilgili tüm organizasyonel ve teknik kararları bu ülkelerle istişare edeceğini vurguladı.

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