‘Türkiye Suriye’de ağır bir bedel ödüyor’

Cockburn, Türk ordusunun Halep’in kuzeydoğusunda yer alan küçük ama stratejik El Bab kasabasını almak için ilk kez IŞİD savaşçılarıyla “gerçek bir muharebeye” girdiğini ifade etti. Ortadoğu uzmanı gazeteci, El Bab’taki mücadelede Türk ordusu “beklenmedik derecede ciddi asker ve ekipman kaybı” vermeye başladığını öne sürdü.



Yazıda, Türkiye’nin ilk baştaki niyetinin sınırın Suriye tarafından IŞİD’i uzaklaştırmak ve Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) Kobani ile Kamışlı kantonlarını birleştirmesini engellemek olduğu belirtildi.

Türkiye ve desteklediği militanların oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Aralık ayı içerisinde IŞİD’in elinde bulunan El Bab kasabasını almak için operasyona başlamıştı. 24 Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şu ana kadar 44 askerimiz şehit oldu.

HABER MERKEZİ