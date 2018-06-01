Türkiye üniversitelerinde 125 bin yabancı öğrenci var

PRNet, Türkiye’de üniversite okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayılarına yönelik yapılan istatistikleri inceledi. PRNet’in Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de toplam 125 bin 138 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi. En çok yabancı uyruklu öğrencinin 35 bin 735 kişiyle İstanbul’da yaşadığı saptandı.

İstanbul’u 10 bin 936 yabancı uyruklu öğrenci sayısıyla Ankara takip ederken, 6 bin 675 kişiyle de Eskişehir üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’de ön lisans ve lisans olmak üzere toplam 7 milyon 10 bin 598 öğrenci olduğu belirlenirken, yabancı uyruklu öğrenci sayısında üçüncü olan Eskişehir’in toplam öğrenci sayısında 3 milyon 228 bin 990 kişiyle burada zirveye yerleştiği görüldü. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL