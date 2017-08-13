Türkiye üzerinden hacca gidiyorlar

Suriye'den kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçti. İdlib kentindeki Babül Hava Sınır Kapısı'ndaki işlemleri tamamlanan hacı adaylarından oluşan 90 kişilik kafile, otobüslerle Hatay'daki sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Heyecanlı oldukları gözlenen hacı adaylarından Muhammed Fadıl Vali, Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını belirterek, "Kutsal topraklara gitmemiz için izin veren Türkiye'ye çok dua edeceğiz" dedi. Hacca gidecek Suriyelilerin, Kilis ve Antep üzerinden de 25 Ağustos'a kadar Türkiye'ye geçmeleri planlanıyor.

Yaklaşık 6.5 yıldır süren iç savaşın mağdur ettiği Suriyelilerden yaklaşık 7 bininin, Türkiye üzerinden uçaklarla Suudi Arabistan'a giderek hac ibadetlerini yerine getirmesi bekleniyor.

AA