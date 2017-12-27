Türkiye ve dünyada muhtaç insan sayısı artıyor

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Kızılay'ın 2017 yılı bilançosu ile 2018 planlarını kamuoyu ile paylaştı.

Sözlerine 2017'de 2 milyon 380 bin kişinin Kızılay'a 3.5 milyon ünite kan bağışladığını zikrederek başlayan Kınık, "Bu yıl 274 bin kişi kemik iliği donörü oldu, 512 kişiye kemik iliği nakli yapıldı" dedi.

Yardıma muhtaç insan sayısı artıyor

Bu yıl Kızılay'ın aşevlerinden 2.5 milyon kişiye 19 milyon kap yemek verildiğine işaret eden Kınık, "Kızılay, 500 bin kişiye gıda yardımı yaptı. Yurtdışında 8 milyon 635 bin kişiye yardım ulaştırıldı. Yemen'de kolera salgının pençesine düşen insan sayısı 1.5 milyona ulaştı. Her gün yüzlerce insan koleradan ölüyor. Kızılay olarak bölgeye 60 ton antibiyotik gönderdik. Sağlık Bakanlığı ile 2 sahra hastanesi kurduk, 13 bin ton gıdayı ulaşılması zor Sukutra Adası dahil Yemen'in dört bir tarafına dağıttık" dedi.

Kızılay'a 1 milyon 606 bin 459 hayırseverin bağış yaptığını belirten Kınık, "Bunun 1 milyon 239 bin 355'i cep telefonu ve kısa mesajla yapılmış bağışlardı. 225 milyon lira değerinde bağış aldık nakdi olarak. 464 milyon lira değerinde ayni bağış aldık. En fazla bağış, beslenme hizmet grubumuza yapıldı. Proje bazlı en fazla bağış ise Suriye krizi için yapıldı" dedi.

Sığınmacıların parası AB'den gelecek

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, geçen hafta Brüksel'de yaptığı görüşmeler neticesinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sığınmacılar için 650 milyon Euro (yaklaşık 3 milyar lira) kaynak ayırmayı onayladığına işaret ederek, "Bu yı 1.3 milyon sığınmacıya yardım edeceğiz. Bunun için gerekli kaynak hazır. 2018 sonrası için de AB, 2.3 milyar Euro kaynak ayırmayı görüşüyor" dedi.

Kızılay'ın rakamları

Kerem Kınık'ın verdiği bilgiye göre 2017'de Kızılay'ın rakamları şöyle:

* Yurt içinde 1 milyon afetzedeye yardım edildi, 32 ulusal afete müdahale edildi.

* Halep'ten 30 bin kişi tahliye edildi.

* 1.1 milyon sığınmacıya katkı sağlandı. Bunun için 926 milyon lira harcandı. 2018'de bu rakam 1.3 milyona ulaşacak.

* Sığınmacılara aylık 120 lira veriliyor. Kızılay, bu yıl Suriyelilere 400 milyon lira yardım ulaştırdı.

* Yurt genelinde 500 bin kişiye Ramazanda gıda yardımı yapıldı. 2018'de rakam 1 milyona çıkacak.

* Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine 70 milyon lira sosyal yardım yapıldı.

* Kızılay'ın 2017 bütçesi 3 milyar 285 milyon liraydı. 2018 bütçesi ise 5 milyar 590 milyon lira olacak.

* Kızılay'ın 6 bin 542 çalışanı bulunuyor.

* Kızılay'ın yurtdışı yardımlarının tutarı bu yıl 532 milyon liraya ulaştı.

Sosyal yardımlar 3.5 kat artacak

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 2018'in Kızılay'ın 150. kuruluş yılı olduğunu hatırlatarak, 2018'de eğitim verilmesi planlanan 10 milyon kişiden 2 milyon Kızılay gönüllüsü kazanmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Kınık, Kızılay'ın gelecek yıl hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "Bangladeş'te AFAD ile 125 bin insanın barınacağı prefabrike konut imalatını gerçekleştireceğiz. Gazze'nin en büyük afet ve insani yardım merkezini inşa ediyoruz. Yurt dışında 15 milyon ihtiyaç sahibi insana ulaşmayı, yurt içinde 250 milyon liralık sosyal yardım yapmayı hedefliyoruz. Bu rakam 2017'de yaklaşık 70 milyon liraydı. Aşevlerimizdeki 19 milyon sayısını, 27 milyon kap yemeğe çıkarmayı hedefledik. 2 milyon insana kurban konservesi ulaştırmayı hedefliyoruz."

Kınık, yeni projelerine değinirken, ikinci el projesinin kıyafet olarak başladığını ve pilot olarak Ankara'da 100 noktada sürdüğünü belirterek, projenin yurt geneline yayılacağını, ikinci el kitap, ev eşyası gibi değişik modüllerle devam edeceğini belirtti.

Ankara'da Kızılay Külliyesi'nin temelinin atılacağını, külliyenin 80 bin metrekare kapalı alanı olacağını bildiren Kınık, inşaatın TOKİ ile yapılacağını, anlaşma çerçevesi oluşturulduğunu, projesinin netleşmesiyle nihai yapım sözleşmesinin imzalanacağını söyledi.