‘Türkiye yarım asırdır bekliyor’

Görüşmesinin ardından, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Macaristan hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sırası ve sonrasında Türkiye'ye gösterdiği dayanışma için Macaristan Başbakanı Orban'a teşekkür etti. Yıldırım, "Macaristan 16 Temmuz sabahı darbeden hemen sonra hiçbir tereddüt göstermeden ülkemize, demokrasimize seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Türk halkına gayet net açık bir destek vermiştir. Bu bakımdan Macaristan'ın bu tutumu bazı dost bildiğimiz ülkelere önemli bir ibret olmuştur" ifadesini kullandı. Yıldırım, Macar halkı ile tarihten gelen bir dostluk olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin de günden de gelişerek devam ettiğine işaret etti. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin soru üzerine AB-Türkiye ilişkilerinin geçmişinin çok uzun olduğunu, Türkiye'nin neredeyse yarım asırdır AB'ye ortak olmaya çalıştığına değindi. Başbakan Yıldırım, "Sonradan gelenler geldi, geçti, biz halen görüşmeye devam ediyoruz. Bizim buradaki bakışımız çok net, Avrupa Birliği, özellikle İngiltere'nin 'çıkma' kararından sonra tekrar düşünmeli, gelecek vizyonunu ortaya koyması lazım. Kafa karışıklığını bir kenara bırakması lazım. Biz bunu öneriyoruz. Türkiye, samimiyetle birliğe üye olmak istiyor" diye konuştu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise uluslararası göçle mücadelede Türkiye'nin çabalarından ötürü Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, "Macaristan takdir ve saygılarını sunuyor. Türkiye sadece Macaristan'ı değil tüm Avrupa'yı koruyor. Herkesin bunun farkında olması gerekir" dedi. AA