Türkiye'ye 14 günde 93 roket

Bölücü terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG'nin yuvalandığı Suriye'nin Afrin kentine yönelik 15 gün önce başlatılan Zeytin Dalı harekatı kapsamında stratejik Burseya Dağı, Bülbül Dağı da dahil yüksek olan yerler, avantaj sağlayan tüm noktalar ele geçirildi.

Hedef 130 kilometre uzunluğunda ve 7-8 kilometre derinliğinde bir emniyet şeridi oluşturmak. 130 kilometrelik şerit tamamlandığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları daha kolaylaşacak ve sınır illere ve ilçelere atılabilen roketler de engellenmiş olacak.

Bu roketlerin engellenmesi çok büyük önem arzediyor, zira Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği başarılı Zeytin Dalı harekatında Afrin'e sıkışan teröristler, Kilis ve Hatay'ı roketlerle hedef alarak kahpeliklerini ortaya koyuyorlar.

14 günde 93 roket

Hatay'a, Kilis'e son 14 günde 93 tane roket atıldı. Bu roketler sebebiyle 6 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 110 kişi de yaralandı.

Dün de Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. saat 10.30 sıralarında, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenen 3 roket Kilis'e, 3 roket de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü.

Kilis'e atılan roketler sonucu 5 kişi yaralanırken, 3 roketin düştüğü Reyhanlı'da ise toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılardan 68 yaşındaki Rıfat Sinirli Reyhanlı'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 2 roketle düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaralandı.

823 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Zeytin Dalı Harektatı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 823 olduğu belirtildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğinin vurgulandığı TSK'nın açıklamasında şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."