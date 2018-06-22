Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.351
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1900
EURO
5.4311

Türkiye'ye 180 ülkeden turist geliyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporuna göre, Ocak-Nisan döneminde Türkiye'yi Almanya'dan Rusya'ya, Cezayir'den Fas'a, Çin'den İran, Irak, Hindistan, Kanada ve Japonya'ya kadar 180 ülkeden yaklaşık 7.8 milyon kişi ziyaret etti

22 Haziran 2018 Cuma 13:58
Türkiye'ye 180 ülkeden turist geliyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporuna göre, Ocak-Nisan döneminde Türkiye'yi Almanya'dan Rusya'ya, Cezayir'den Fas'a, Çin'den İran, Irak, Hindistan, Kanada ve Japonya'ya kadar 180 ülkeden yaklaşık 7.8 milyon kişi ziyaret etti. En fazla ziyaretçinin geldiği ülkelere bakıldığında ilk sırayı 858 bin 17 kişi ile İran aldı. Bu ülkeyi 671 bin 665 kişi ile Almanya, 651 bin 228 kişi ile Gürcistan, 579 bin 644 kişi ile Bulgaristan, 524 bin 369 kişi ile de Rusya takip etti. Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Romanya, Azerbaycan, Ukrayna'dan da yılın 4 ayında 100 binin üzerinde ziyaretçi geldi.

Cezayir, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Ürdün, Endonezya, Avusturya, Belçika, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, Makedonya, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve ABD'den de Ocak-Nisan döneminde 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'yi 180 ülkeden, Antalya'yı da 120 ülkeden turistin ziyaret ettiğini belirterek, bazı pazarlarda hacmin daha da artırılabileceğini söyledi. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Turist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
OHAL Komisyonu'ndan bin kişiye mesleğe iade
OHAL Komisyonu'ndan bin kişiye mesleğe iade
Kandil menzilde
Kandil menzilde
Tuhaf gerekçe! KKTC'de başörtüsü zulmü
Tuhaf gerekçe! KKTC'de başörtüsü zulmü
Şehit Bayraci gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Bayraci gözyaşlarıyla uğurlandı
İngiltere'de Brexit hazırlığı
İngiltere'de Brexit hazırlığı
Cep telefonuyla oy verme yerine girmek yasak
Cep telefonuyla oy verme yerine girmek yasak
Yabancı sermayenin kafası karışık
Yabancı sermayenin kafası karışık
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim