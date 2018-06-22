Türkiye'ye 180 ülkeden turist geliyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporuna göre, Ocak-Nisan döneminde Türkiye'yi Almanya'dan Rusya'ya, Cezayir'den Fas'a, Çin'den İran, Irak, Hindistan, Kanada ve Japonya'ya kadar 180 ülkeden yaklaşık 7.8 milyon kişi ziyaret etti. En fazla ziyaretçinin geldiği ülkelere bakıldığında ilk sırayı 858 bin 17 kişi ile İran aldı. Bu ülkeyi 671 bin 665 kişi ile Almanya, 651 bin 228 kişi ile Gürcistan, 579 bin 644 kişi ile Bulgaristan, 524 bin 369 kişi ile de Rusya takip etti. Irak, İsrail, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Romanya, Azerbaycan, Ukrayna'dan da yılın 4 ayında 100 binin üzerinde ziyaretçi geldi.

Cezayir, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Ürdün, Endonezya, Avusturya, Belçika, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, Makedonya, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve ABD'den de Ocak-Nisan döneminde 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'yi 180 ülkeden, Antalya'yı da 120 ülkeden turistin ziyaret ettiğini belirterek, bazı pazarlarda hacmin daha da artırılabileceğini söyledi. HABER MERKEZİ