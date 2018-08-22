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Türkiye'ye baskı, Rusya'ya yaptırım, AB'ye ek vergi

ABD saldırgan tutumunu sürdürüyor. Papaz Brunson üzerinden Türkiye'ye yeni yaptırımlar planlayan Washington yönetimi Rusya'nın Yüz milyonlarca dolarlık varlığını bloke etti. Aynı gün AB ülkelerinden otomobil ithalatına yüzde 25 ek vergi getirildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:01
Türkiye'ye baskı, Rusya'ya yaptırım, AB'ye ek vergi

Amerikan yönetimi İzmir'de ev hapsinde tutulan papaz Brunson'ı bahane ederek iki bakanımıza yaptırım uyguladı, yeni yaptırımların da yolda olduğunu sık sık duyurma ihtiyacı hissediyor.

Çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan vergilerin yüzde yüz artırılması da ayrı bir skandal oldu.

ABD aynı saldırgan tutumu Rusya'ya da gösteriyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.

ABD'nin saldırgan politikası AB'yi de hedef alıyor.

Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği´nden ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi ancak herhangi bir tarih vermedi.

ABD en büyük yaptırımları ise İran'a uyguluyor.

Hatta bu ülkeyle ticaret yapan ülkeleri de yaptırım listesine almakla tehdit ediyor.

Avrupa Birliği bu tehdide boyun eğmek istemiyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, Avrupa Birliği'nin şirketlerini ABD'nin İran'a karşı yaptırımlara karşı koruyabilmesi için ABD'den bağımsız yeni bir SWIFT sistemi kurması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaABTürkiyeYaptırımBrunsonTrump
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