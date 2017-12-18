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Türkiye'ye gizli ambargo

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, "Ülke olarak gizli bir ambargo altındayız. Bu durumun olumlu yanları var. Kendimiz üretmeye çalışıyoruz bu yüzden. Yapıyoruz da. Ambargolar bizi üretmeye teşvik ediyor" dedi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 15:25
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Türkiye'ye gizli ambargo

Türkiye'nin tamamen yerli motorlar üretmesinin mümkün olduğuna işaret  eden Şeker, konuşmasını şöyle sürdürdü: "ATAK helikopterini değişik ülkelere satalım dedik ancak motoru yurt dışından getiriyorduk, önümüze engeller çıktı, satamadık. 'Küçük bir botu satalım' dedik, önümüze engeller çıktı. Dolayısıyla burada ayağımıza bağ olan şeyleri gördük. Bundan sonraki stratejimizin ayağımıza bağ olan konulara odaklanarak, bunları çözerek ilerlemek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Müsteşarlığımız bir karar aldı ve bir Alt Sistemler Daire Başkanlığı kurdu. Şimdi Ar-Ge çalışmalarımızı bu sistem üzerinden yapıyoruz. Ülke olarak gizli bir ambargo altındayız. Bu durumun olumlu yanları var. Kendimiz üretmeye çalışıyoruz bu yüzden. Yapıyoruz da. Ambargolar bizi üretmeye teşvik ediyor. Biz ne zaman ki silahlı insansız hava aracını yaptık, anında dışarıdan 'Size artık kamera satmıyoruz' dediler. Biz kendimiz çalıştık ve ürettik. ASELSAN çalıştı ve bir kamera yaptı. Uçurduk, oldu. Karşı taraftan bu sefer de 'Tamam, satıyoruz.'  mesajı geldi. İşimiz zor. Çok yakından takip ediliyoruz. Kötü komşu ev sahibi yapar. Biz de mal sahibi olmak için gayret göstermeye devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAmbargoSilah
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