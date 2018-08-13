Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92685
ALTIN
266.601
DOLAR
6.9988
STERLİN
8.8621
EURO
7.9740

Türkiye'ye ihanet eden ABD ne kadar güvenilir?

ABD'nin 'geleneksel müttefiki' Türkiye'ye karşı takındığı düşmanca tavır tüm dünyada sorgulanıyor

13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:20
Türkiye'ye ihanet eden ABD ne kadar güvenilir?

ABD'nin 'geleneksel müttefiki' Türkiye'ye karşı takındığı düşmanca tavır tüm dünyada sorgulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 10 Ağustos'ta Twitter hesabında paylaştığı mesajla, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini iki katına çıkardıklarını duyurmuştu.

Gümrük vergileri 13 Ağustos itibarıyla çelikte yüzde 50'ye, alüminyumda yüzde 20'ye yükseltildi. ABD Maliye Bakanlığı da kısa süre önce Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yaptırım kararı almış, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları dondurulmuştu. Bu gelişmeleri ilgi ve hayretle izleyen ülkeler, 'ABD halen uluslararası toplumun güvenilir ve sorumlu bir üyesi olarak kabul edilebilir mi' sorusunun cevabını merak ediyor.

Elbette bunlar bir gecede oluşan şüpheler değil. 2017 yılında İtalya'nın Sicilya adasında gerçekleşen G7 ülkeleri toplantısında ABD'nin yaşattığı hayalkırıklıklarını çok açık ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Müttefiklerinize tamamen güvenme çağı artık geride kaldı, son zirvede bunu daha derinden hissettim.

Biz Avrupalılar bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" ifadelerini sarf etmişti. Çin Uluslararası Radyosu'nun analizinde şunlar kaydedildi: "Önce ABD politikasının, sorumluluklardan kaçma ve sözünden cayma anlamına geldiğini gördük. 12 ülkenin uzun yıllar süren çabasıyla varılan Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) Trump'ın göreve başlamasından dört gün sonra geçersiz kabul edildi. ABD, TPP'den çekildi. Bunu iklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması ve İran nükleer anlaşması izledi.

ABD, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden de ayrıldı. Aynı ABD yönetimi, Çin'le ticaret savaşına son vermek için müzakere süreci başlattı ve çok geçmeden Çin mallarına yeni ek vergiler koydu... ABD, ticaret konusunda tek taraflı adımlar atıyor, kendi yasaları uyarınca ticaret ortaklarından ithal ettiği mallara cezalandırıcı amaçlar taşıyan gümrük vergileri uyguluyor. Avrupa Birliği, Kanada, Meksika, Rusya, Çin, Türkiye ve Hindistan dahil ABD'nin müttefikleri ve önemli ticaret ortakları bu uygulamalardan çeşitli ölçeklerde nasibini aldı." COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASELSAN dünyanın en iyileri arasında
ASELSAN dünyanın en iyileri arasında
İTO'dan KGF teklifi
İTO'dan KGF teklifi
Onların düşmanları alevler
Onların düşmanları alevler
ROKETSAN gücüne güç katıyor
ROKETSAN gücüne güç katıyor
Uzmanlardan 'kurbanlık' uyarısı
Uzmanlardan 'kurbanlık' uyarısı
FETÖ'den 'ByLock' baskısı
FETÖ'den 'ByLock' baskısı
Türkiye'ye 'Finansal darbe'... Devletten seri hamleler
Türkiye'ye 'Finansal darbe'... Devletten seri hamleler
Kardeş ülke Pakistan'dan destek
Kardeş ülke Pakistan'dan destek
Kremlin'den 'yardım' açıklaması! Türkiye yardım mı istedi?
Kremlin'den 'yardım' açıklaması! Türkiye yardım mı istedi?
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim