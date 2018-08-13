Türkiye'ye ihanet eden ABD ne kadar güvenilir?

ABD'nin 'geleneksel müttefiki' Türkiye'ye karşı takındığı düşmanca tavır tüm dünyada sorgulanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 10 Ağustos'ta Twitter hesabında paylaştığı mesajla, Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini iki katına çıkardıklarını duyurmuştu.

Gümrük vergileri 13 Ağustos itibarıyla çelikte yüzde 50'ye, alüminyumda yüzde 20'ye yükseltildi. ABD Maliye Bakanlığı da kısa süre önce Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yaptırım kararı almış, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları dondurulmuştu. Bu gelişmeleri ilgi ve hayretle izleyen ülkeler, 'ABD halen uluslararası toplumun güvenilir ve sorumlu bir üyesi olarak kabul edilebilir mi' sorusunun cevabını merak ediyor.

Elbette bunlar bir gecede oluşan şüpheler değil. 2017 yılında İtalya'nın Sicilya adasında gerçekleşen G7 ülkeleri toplantısında ABD'nin yaşattığı hayalkırıklıklarını çok açık ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Müttefiklerinize tamamen güvenme çağı artık geride kaldı, son zirvede bunu daha derinden hissettim.

Biz Avrupalılar bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" ifadelerini sarf etmişti. Çin Uluslararası Radyosu'nun analizinde şunlar kaydedildi: "Önce ABD politikasının, sorumluluklardan kaçma ve sözünden cayma anlamına geldiğini gördük. 12 ülkenin uzun yıllar süren çabasıyla varılan Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) Trump'ın göreve başlamasından dört gün sonra geçersiz kabul edildi. ABD, TPP'den çekildi. Bunu iklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması ve İran nükleer anlaşması izledi.

ABD, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden de ayrıldı. Aynı ABD yönetimi, Çin'le ticaret savaşına son vermek için müzakere süreci başlattı ve çok geçmeden Çin mallarına yeni ek vergiler koydu... ABD, ticaret konusunda tek taraflı adımlar atıyor, kendi yasaları uyarınca ticaret ortaklarından ithal ettiği mallara cezalandırıcı amaçlar taşıyan gümrük vergileri uyguluyor. Avrupa Birliği, Kanada, Meksika, Rusya, Çin, Türkiye ve Hindistan dahil ABD'nin müttefikleri ve önemli ticaret ortakları bu uygulamalardan çeşitli ölçeklerde nasibini aldı." COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

