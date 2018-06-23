Türkiye'ye karşı 3'lü şer ittifakı

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını paylaşma ve Avrupa pazarlarına ulaştırma konusunda Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri by-pass ederek yakın işbirliği yapan Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail şimdi de savunma alanında bölgede kalkan oluşturma girişimi başlattı. 3 ülkenin savunma bakanları, Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka kentinde savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı sempozyuma katıldı ve Doğu Akdeniz’de güvenlik alanında işbirliği kararlarını tekrarladı. Yunan Savunma Bakanı, “Türkiye herhangi bir zamanda Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde bu vereceğimiz yanıt çok büyük olacak, bilinmesini isterim” dedi. Yunanistan Savunma Bakanı, Panos Kammenos, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, sempozyumda ayrı ayrı konuşmalar yaparak, bölgesel işbirliğinin önemine değindi ve terörler mücadele, kara ve deniz sınırların korunması ve mülteciler konularında ortak hareket edeceklerini söyledi. Sempozyuma özellikle İsrail’den çok sayıda özel sektör savunma sanayi şirketi katıldı. HABER MERKEZİ

