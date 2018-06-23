Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311

Türkiye'ye karşı 3'lü şer ittifakı

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını paylaşma ve Avrupa pazarlarına ulaştırma konusunda Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri by-pass ederek yakın işbirliği yapan Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail şimdi de savunma alanında bölgede kalkan oluşturma girişimi başlattı

23 Haziran 2018 Cumartesi 18:01
Türkiye'ye karşı 3'lü şer ittifakı

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını paylaşma ve Avrupa pazarlarına ulaştırma konusunda Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri by-pass ederek yakın işbirliği yapan Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail şimdi de savunma alanında bölgede kalkan oluşturma girişimi başlattı. 3 ülkenin savunma bakanları, Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka kentinde savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı sempozyuma katıldı ve Doğu Akdeniz’de güvenlik alanında işbirliği kararlarını tekrarladı. Yunan Savunma Bakanı, “Türkiye herhangi bir zamanda Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde bu vereceğimiz yanıt çok büyük olacak, bilinmesini isterim” dedi. Yunanistan Savunma Bakanı, Panos Kammenos, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, sempozyumda ayrı ayrı konuşmalar yaparak, bölgesel işbirliğinin önemine değindi ve terörler mücadele, kara ve deniz sınırların korunması ve mülteciler konularında ortak hareket edeceklerini söyledi. Sempozyuma özellikle İsrail’den çok sayıda özel sektör savunma sanayi şirketi katıldı. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
İttifak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEÇİM GÜNÜ
SEÇİM GÜNÜ
S-400 mü F-35 mi?
S-400 mü F-35 mi?
Yıldızı parlayan şehir Kazan
Yıldızı parlayan şehir Kazan
Sigara içmeyene erken paydos
Sigara içmeyene erken paydos
Turkish Cargo zürafa taşıdı
Turkish Cargo zürafa taşıdı
Koç Üniversitesi 24. yıl mezunlarını verdi
Koç Üniversitesi 24. yıl mezunlarını verdi
Yağışlar buğdayı mahvetti
Yağışlar buğdayı mahvetti
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
Trakya'daki gümrüklerde 9 bin oy kullanıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim