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'Türkiye'ye karşı diktatörleştiler'

Çankırı'da yaptığı konuşmada mesele Türkiye olunca Avrupa ülkelerinin birden bire diktatörleştiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bazı ülkeler var 'Avrupa değerleri, özgürlük, insan hakları' diyor, diyor da diyor, ama onların gerçek yüzünü şu bir haftada gördük" dedi.

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'Türkiye'ye karşı diktatörleştiler'

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankırı'da vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Artık terörle mücadelede de kararımız tamdır. Terör neredeyse, ister yurt dışında ister yurt içinde, oralara gideceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı ile başarılı bir operasyon yapıp DEAŞ terör örgütünü nasıl yok ettiysek, diğerlerini de aynı şekilde halledeceğiz" dedi.

"Şunu Avrupa'nın bazı ülkeleri hiç unutmasın" ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu yapılanları bir kenara yazdık, gerektiği zaman gerekli karşılıklar verildi, vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: "Bazı ülkeler var 'Avrupa değerleri, özgürlük, insan hakları' diyor, diyor da diyor, ama onların gerçek yüzünü şu bir haftada gördük. Almanya'sı, Hollanda'sı, İsviçre'si... Mesele Türkiye olunca nasıl birden bire diktatörleştiklerini, nasıl yasakçı bir uygulamaya geçtiklerini hep beraber gördük değil mi? Oralarda 'hayır' demek serbest, 'evet' demek yasak. Bunların fikir özgürlüğünden, hürriyetlerden, insan haklarından anladığı bu kadar."

Türkiye'nin Hollanda seçimlerine de ayar verdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi. Ama aklınızı başınıza alın, bu düşmanca politikalar, İslam, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez" dedi.

AA

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Ferhat 1 hafta önce

Ab nin dikatör olacağınna inanmıyorum çünkü orada yönetim tek adama devredilmemiş,1944 lerde bunu denediler evet ama başarısız oldular.Rusya da denedi,herkhalde biz yeni büyüyoruz,onların 50 yıl geriden takip ediyoruz.

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