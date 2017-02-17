Türkiye'ye yoğun siber saldırı!

“Kusursuz bir fırtına Avrupa'yı vurmak üzere mi?” başlığı ile yayınlanan rapor, Türkiye ile ilgili dikkat çekici istatistikleri ortaya koydu. Siber Tehditler Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl Avrupa’ya düzenlenen siber saldırıların yüzde 77’sinin hedefinde Türkiye vardı.

Türkiye’nin dahil edilmediği ülkeler sıralamasında ise Almanya yüzde 19’luk oran ile ilk sırada yer aldı. Almanya’yı yüzde 16’lık oran ile Belçika ve yüzde 12’lik oran ile de İngiltere ve İspanya izliyor.

Bu dönemde siber saldırılar yoğun olarak hükümetleri hedef aldı. Raporda siber saldırıları gerçekleştirenlerin özellikle altyapılar, üretim tesisleri, enerji santralleri, havacılık sistemleri ve ulaştırma şebekelerini hedef aldığı belirtildi.

Geçen yıl sadece Belçika ve Avusturya’da gerçekleşen 2 siber saldırının 2 ülkeye maliyeti ise 100 milyon Euro’yu buldu.

HABER MERKEZİ