Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162

'Türkiye'yi bir papaza değiştiler'

Ordu'nun Ünye ilçesinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili "Bir rahiple ilgili olarak Türkiye'yi tehdit ile yola getirmek yanlıştır. Ben buradan Amerikadakilere tekrar sesleniyorum. Yazık, siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz" dedi

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:31
'Türkiye'yi bir papaza değiştiler'

Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Hedefimiz Karayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Yaşadığımız felaketten sonra temizleme çalışmaları ileri bir noktaya gelmiş vaziyetti. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Gelen sel altını oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi. Bu noktada tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında kayıp olmaması. 1960'ta yapılan şu köprünün ihalesini de bir an önce yapacağız. Hedefimiz köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek. 7-8 küçük köprü var. Ulaştırma Bakanlığımız yoğun çalışmayla ihale etmek suretiyle bunları da bitireceğiz. Süre olarak hedefimiz Sayın Bakanıma da söylüyorum 3-4 aya bitirmek. Devlet Su İşleri'ni de sokacağız. Tahkim biraz uzun sürebilir. Derede bir defa daha bunlara tabi olmayalım diye çalışma yapacak. Ünye'de yaşanan bu felaketi Rabbim'den niyazım odur ki bir daha görmek istemiyorum. Bundan aldığımız dersle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için müşterek çalışmalarla tedbirleri alacağız. Tüm Ordulu kardeşlerimizin başı sağolsun. Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir.''

'Yastık altındakileri çıkarın' çağrısı

Ünye'deki konuşmasında 'bizim işimizin dolarla molarla alakası yok' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası'na çevirelim. Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız. Yeter ki benim milletim dik dursun. Hiç endişeniz olmasın, biz bugüne kadar hep dik durduk. Burada bir rahiple ilgili olarak Türkiye'yi tehdit ile yola getirmek yanlıştır. Ben buradan Amerikadakilere tekrar sesleniyorum. Yazık, siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz" dedi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıABDDolarTrumpünyeOrduSelRahipBrunson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu da doğanın 'çeyrek altını'
Bu da doğanın 'çeyrek altını'
Çukurova'da pamuk eski günlerine dönüyor
Çukurova'da pamuk eski günlerine dönüyor
Avrupa'da en ucuz doğalgaz Türkiye'de
Avrupa'da en ucuz doğalgaz Türkiye'de
ABD'nin yeni çelik tarifesi 13 Ağustos'ta başlayacak
ABD'nin yeni çelik tarifesi 13 Ağustos'ta başlayacak
2 bin 500 polis alınacak... İşte polis alımı şartları
2 bin 500 polis alınacak... İşte polis alımı şartları
'Yerel seçimler erkene alınmayacak'
'Yerel seçimler erkene alınmayacak'
İran'dan Türkiye'ye destek
İran'dan Türkiye'ye destek
Flaş gelişme! ABD'ye karşı '3'lü' ittifak sinyali
Flaş gelişme! ABD'ye karşı '3'lü' ittifak sinyali
En zor konuşma
En zor konuşma
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim