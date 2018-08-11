'Türkiye'yi bir papaza değiştiler'

Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Hedefimiz Karayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Yaşadığımız felaketten sonra temizleme çalışmaları ileri bir noktaya gelmiş vaziyetti. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Gelen sel altını oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi. Bu noktada tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında kayıp olmaması. 1960'ta yapılan şu köprünün ihalesini de bir an önce yapacağız. Hedefimiz köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek. 7-8 küçük köprü var. Ulaştırma Bakanlığımız yoğun çalışmayla ihale etmek suretiyle bunları da bitireceğiz. Süre olarak hedefimiz Sayın Bakanıma da söylüyorum 3-4 aya bitirmek. Devlet Su İşleri'ni de sokacağız. Tahkim biraz uzun sürebilir. Derede bir defa daha bunlara tabi olmayalım diye çalışma yapacak. Ünye'de yaşanan bu felaketi Rabbim'den niyazım odur ki bir daha görmek istemiyorum. Bundan aldığımız dersle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için müşterek çalışmalarla tedbirleri alacağız. Tüm Ordulu kardeşlerimizin başı sağolsun. Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir.''

'Yastık altındakileri çıkarın' çağrısı

Ünye'deki konuşmasında 'bizim işimizin dolarla molarla alakası yok' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası'na çevirelim. Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız. Yeter ki benim milletim dik dursun. Hiç endişeniz olmasın, biz bugüne kadar hep dik durduk. Burada bir rahiple ilgili olarak Türkiye'yi tehdit ile yola getirmek yanlıştır. Ben buradan Amerikadakilere tekrar sesleniyorum. Yazık, siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz" dedi.