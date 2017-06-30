TSK'nın sınırına yığınak yaptığı Afrin bölgesi Rusya kontrolündeydi. Bölgeden Rus askerlerinin çekildiği yönünde haberler geliyor. Rus askerlerin PKK/PYD işgali altındaki Afrin ve çevresindeki köyleri yaklaşık 15 gün önce boşaltmaya başladığı önceki gün de büyük bir nakil ile son askerlerini çektiği bildirildi.

Dün Kefer Cinne’de bulunan Kiybar kampından askerlerini çeken Rusya, Esad kontrolündeki Nubül kasabasına yerleşti. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre 3 özel birlikten 200’e yakın Rus askeri Afrin’den çıktı, ancak 20 ila 50 arasındaki istihbarat unsurunun bölgede tutulduğu ifade edildi.

Bölgeden çekilen Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nden Vladimir Avatkov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon düzenlemesi ihtimalinin dışlanamayacağını belirtti.

Türkiye, YPG'ye karşı 10 bin kişilik ordu kuruyor

Türkiye ise Afrin hazırlıklarını sürdürüyor. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Hem Türkiye'nin sınır güvenliği bakımından hem de bölgenin güvenliği bakımından Afrin bölgesinin terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekecek" dedi. Türkiye'nin Suriye'deki yeni güç yapılanmasının bir süredir devam ettiğini belirten Kaynak, yeni yapılanmanın 'Fırat Kalkanı'nın kapsadığı tüm bölgede görev üstleneceğini' belirtti. 'Türkiye, YPG'ye karşı ÖSO mensuplarından oluşan 10 bin kişilik bir ordu kuruyor' diyen Kaynak, gücün denetiminin 'kurulan yerel meclisler aracılığıyla sağlanacağını belirtti.

'İdlib'in çatışmasızlık bölgesi olmasının da Astana'da çıkan bir karar olduğunu belirten Veysi Kaynak, "Hedefimiz çatışmasızlığın kalıcı hale gelmesi. Orada huzuru Rusya'yla sağlayacağız. Astana'da bir daha bu mesele konuşulacak, sonrasında Cenevre'ye gidecek" dedi.

ABD'den YPG’ye 500 TIR silah

Türkiye'nin Suriye'de PKK uzantısı PYD-YPG'ye karşı bir kara harekâtı başlatma ihtimali gündemin en sıcak başlıklarından birini oluştururken ABD söz konusu terör örgütüne silah desteğini sürdürüyor. Son bir hafta içinde yapılan iki sevkiyatta toplam yaklaşık 120 TIR, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

ABD'nin terör örgütüne şuana kadar verdiği silah desteğinin 500 TIR’ı bulduğu ifade ediliyor. Bu desteğin artarak devam edeceği ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilci Brett McGurk, Rakka’da terör örgütü YPG’nin oluşturduğu SDG ile görüştü. McGurk, görüşme esnasında YPG ve SDG’ye yaptıkları askeri yardımların artması konusunda söz verdi.

Erdoğan Trump ile görüştü

Terör örgütüne tam destek veren sözde stratejik ortak ABD ise yaptığı çelişkili açıklamalarla Ankara'yı oyalamaya devam ediyor. Bir yandan örgüte yüzlerce TIR’dan oluşan silah sevkiyat yapan ABD bir yandan da "işimiz bittiğinde bu silahları toplayacağız" yalanıyla Türkiye'nin tepkisini azaltmayı hedefliyor. İki ülkenin savunma bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıda ele alınan konu bir kez daha liderler düzeyinde konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede terör örgütü PKK-YPG'ye verilen destekten duyulan rahatsızlığın yanı sıra TSK'nın Afrin hazırlıklarının da ele alındığı ifade ediliyor.

ABD'li McGurk Ankara'ya geldi

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonunu sürdüren Washington'un IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi.

McGurk, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. McGurk, 29 Haziran'da Rakka'nın kuzeyinde YPG'lilerle bir araya gelmişti. Burada açıklama yapan McGurk, "Biz Türkiye'yi her hafta gelişmelerden haberdar ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bir önceki başkan Obama tarafından bu göreve getirilen McGurk, Trump döneminde Ankara tarafından istenmeyen isimlerden biriydi. McGurk'un açık bir şekilde YPG'ye destek verdiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "ABD'nin DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" demişti.