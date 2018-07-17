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'Türkiye’de iç savaş çıkardı'

Türk Hukuk Platformu’nun İstanbul’da düzenlediği, sempozyumda konuşan Putin’in Danışmanı Prof. Dr. Alexandr Dugin, “15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkardı. 15 Temmuz’un gerçek kahramanları Türk halkıdır” dedi.

17 Temmuz 2018 Salı 15:55
'Türkiye’de iç savaş çıkardı'

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türkiye Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği, Anayasa Hukukçuları Derneği, Türkiye Adalet Akademisi, İBN Haldun Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

 Sempozyumun katılımcıları arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Rus Filozof Prof. Dr. Alexandr Dugin de yer aldı.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin fedakarlığı olmasa şu anda Türkiye’nin bu durumda olamayacağını söyleyen Dugin, “Darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye yeni bir Irak, yeni bir Suriye olabilirdi. Bir iç savaş çıkardı. Çünkü Kuzey Irak’ta Kürtler hazır olarak bekliyordu” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin daha önceki darbelerden çok farklı olduğunu belirten Dugin, şunları kaydetti: “Çünkü önceki darbeler Kemalist darbelerdi. Kemalist geleneğin bir uzantısı olarak yapılmışlardı. 15 Temmuz darbesinde de böyle bir beyanla ortaya çıktılar. Tamamen demokrasi karşıtı idiler. Bu darbeyi paralel devlet tertip etmişti. Türkiye’yi başarız bir devlet haline getirmek içindi bütün bunlar. FETÖ yargıçları Balyoz, Ergenekon davasının yargıçları olmuştu. Fakat ardından bir ayrışma oldu. Erdoğan’ı kontrol edemeyeceklerini anlayınca bir darbe teşebbüsünde bulundular.”

Anahtar Kelimeler:
Darbe15 TemmuzFetöIç SavaşAlexandr Dugin
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