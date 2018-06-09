Türkiye’den Rusya’ya elma ihracatı kesildi!

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Türkiye’de elma üretim ve muhafaza tesislerinde gerçekleştirdiği denetimde Rusya’ya ihraç edilmek üzere hazırlanan ürünlere rastlayamayınca, bu ülkeden Rusya’ya yeniden ihracat yapılıyor olabileceğinden ve ürünlerin arasında ‘yaptırımlı elmaların’ da bulunabileceğinden şüphelendi.

Ajansın konuya ilişkin açıklamasında, "Rosselhoznadzor, Türkiye Ulusal Bitki Sağlığı Komitesi'yle birlikte Niğde, Karaman, Isparta ve Eğirdir'de toplam 24 büyük elma üretim ve muhafaza tesisini denetledi. Bu işletmelerin depolarında yapılan denetim sırasında, Rosselhoznadzor, 2017 hasadından Türkiye'de iç tüketime hazırlanan 3.5 bin ton elma buldu. Bununla birlikte işletmelerin depolarında, Rusya'ya ihraç etmek üzere hazırlanan elmaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.

Denetimlerin hemen sonrasında Türkiye'nin Rusya'ya elma ihracatında sert bir düşüş yaşandığı kaydedilen açıklamada, Rus uzmanların Türkiye'ye gelişinden önce Rusya'ya deniz yoluyla yaklaşık 38 bin ton elma ihraç edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Mevcut durum, Rusya tarafından getirilen geçici kısıtlamalara tabi tutulan ülkelerden alınan ürünlerin Türkiye'den Rusya'ya ihraç ediliyor olabileceğini gösteriyor" dendi. HABER MERKEZİ