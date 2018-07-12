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Türkiye’nin ayıbı

​​​​​​​Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Malkara ilçesinde gıda yardım kartı dağıtılacağını duyanlar belediyeye koşarak izdihama neden oldu

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:57
Türkiye’nin ayıbı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, evrakları onaylanmış ihtiyaç sahiplerine mutfak için gıda yardım kartı dağıtılacağı haberleri üzerine çoğunluğu Roman vatandaşlar, Malkara Belediyesine akın etti. İzdihamda zaman zaman tartışmalar yaşanırken, kart almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.

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