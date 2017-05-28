Türkiye’nin istikbali ‘İcmal Gençliği’

SELİM AYANOĞLU - ÜNAL KURTOĞLU - BURAK KARATAŞOĞLU / ANKARA

‘Türkiye’nin İstikbali’ olan İcmal Gençliği her geçen gün daha da büyüyor. Geçtiğimiz hafta Ankara Etlik Şubesi’ni açan İcmal Gençlik Derneği açılış programına Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, BTP MYK Üyesi Dr. Nuri Kaplan, İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, İcmal Gençlik Ankara Şube Başkanı Ahmet Burak Güven, İcmal Gençlik Derneği Etlik Şubesi Başkanı Emre Belge ve çok sayıda İcmal Gençlik mensubu genç katıldı.

İcmal Gençlik Derneği Etlik Şubesi açılışı kurdele kesilmesiyle başladı. Ardından, şubenin hayırlara vesile olması, diğer İcmal Gençlik Derneği Şubeleri gibi Etlik Şubesi’nin de dinine, vatanına, milletine bağlı, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini devam ettirecek, Cumhuriyeti koruyup kollayacak gençlerin yetiştiği bir yer olması duaları yapıldı ve konuşmalara geçildi.

İcmal gençlik örnek bir gençliktir

Açılış ve teşekkür konuşması yapan İcmal Gençlik Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Burak Güven; “Yeni şubemizin açılışından mutluluk duyuyorum. Umut dolu siz İcmal Gençlerine bakmak hakikaten çok keyifli. Geleceğe umut vadeden bu gençliğin fikir mimarı ise Prof. Dr. Haydar Baş’tır. Allah kendilerinden razı olsun. Hocamızın bahsettiği; geleceğin Türkiye’si buradan, bu iman ve aşk ocağı İcmal Gençliği’nden yetişiyor. İcmal Gençlik her faaliyette örnek bir gençliktir. Sporcularıyla, müzik grubuyla, ilahi ve tasavvuf korosuyla, yapılan eğitim seminerleriyle her alanda yetişen, vatan ve millet bilinci içerisinde hareket eden örnek bir gençliktir diyorum ve emeği geçen herkese başta hocam olmak üzere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yıkılmayan tek kale

İcmal Gençlik Derneği Etlik Şube Başkanı Emre Belge de, “Mübarek ayları yaşadığımız şu günlerde attığımız bu adım hepimiz için hayırlı ve mübarek olur inşallah. Her türlü kötülüğün çocuk yaşlara indiği günümüzde İcmal Gençliği yıkılmayan tek kale olma vazifesini her zaman olduğu gibi bugün de yerine getiriyor ve adeta cam bir fanus gibi gençleri kötülüklerden koruyor ve muhafaza ediyor. İcmal Gençlik Derneği gençleri bir un olarak ailesinden kabul alır ve Hacıbektaş'ın mayası ile hamur edip pişirir. Bu maya ile pişen gençler vatanına milletine sımsıkı sarılan, çevresine örnek olan nesiller olarak karşımıza çıkar diyerek Etlik Şube’mizin Hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Türkiye’nin geleceği emin ellerde

BTP MYK üyesi Dr. Nuri Kaplan ise şunları söyledi: “Bu mekânların açılmasına öncülük eden, başta hocamıza olmak üzere İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı’na, burada bulunan şube başkanlarımıza ve yönetim kuruluna teşekkür etmemiz gerekiyor vaka teşkilatçı bir çalışma sistemiyle her geçen gün yeni bir şubeyle bizleri müjdeliyorlar sağ olsunlar. Türkiye’nin geleceği emin ellerde, bu tablo net olarak görünüyor dileriz bu açılan şubemizde diğer şubelerimiz gibi hayırlara vesile olur.”

Özlenen ve beklenen gençlik

İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici ise, “İcmal Gençlik Derneği Etlik Şubemizi açıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok şükür ki her hafta yeni şubelerimiz açılarak gençlerimizle birlikte faaliyetlerine başlıyor. Bu gençliğin fikir üstadı Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in ‘Gençliğe Mesaj’ şiirinde dediği gibi; özlenen ve beklenen gençlik burada bu mekânlarda yetişmektedir. Memleketimizin güzel bir geleceği ancak bu mekânlarda yetişen, gönlü ve ufku çok geniş olan Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın izinden giden İcmal Gençliği ile mümkündür, bu minvalde de İcmal Gençliği’nin bir sancağını daha dikmiş ve Etlik Şubesini açmış bulunuyoruz, Allah hayırlı eylesin” dedi.

Atatürk’ün hedefine sizler ulaşacaksınız

Programda söz alan bir diğer isim BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi oldu. Terzi Yaptığı konuşmada İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı’na, Ankara ve Etlik şube başkanlarına, İcmal Gençlik Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Terzi gençlere hitaben şöyle konuştu: “Allah bütün güzel sıfatları sizlere bahşetti başınızdaki insandan dolayı. Bu sebeple bizden daha büyük, daha etkin bir camia yok. Bunun kıymetini bilerek Prof. Dr. Haydar Baş hocamızla birlikte bir bilek tek yürek olmamız lazım. Zira bu yerler, bu İcmal Gençlik mektebi; ülkemizin, milletimizin, devletimizin maddi ve manevi teminatıdır. O bakımdan değerli gençler; sizin önünüzde canlı bir örnek var, rahatlıkla buluşabildiğiniz, rahatlıkla O’nu dinleyebileceğiniz, siyasetinden, maneviyatından, ilminden, irfanından istifade edebileceğiniz canlı bir örnek var. Sizler de bu ilim ve irfandan istifade ederek Türkiye’nin umudu ve geleceği olacaksınız, hocamızın söz ettiği gibi: Atatürk’ün hedefine İcmal Gençliği olarak sizler ulaşacaksınız bundan kuşkunuz olmasın, Allah bu açılışı da vatana millete hayırlı eylesin.”