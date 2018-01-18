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Türkiye’yi lodos çarptı

Sağanak yağış ve lodos yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. İstanbul’da vatandaşlar lodos nedeniyle yürümekte zorlanırken, İzmir’de bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Muğla’nın Bodrum ilçesi de lodostan nasibini aldı

18 Ocak 2018 Perşembe 17:30
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Türkiye’yi lodos çarptı

HABER MERKEZİ

Sağanak yağış ve lodos yurdun özellikle batı bölgelerini etkiledi. İstanbul genelinde dün sabah etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış ve lodos nedeniyle sahil şeridinde dalgalar oluştu.  Bunun yanı sıra Taksim Meydanı'nda zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sağanak yağış ve rüzgardan korunmak isteyen vatandaşların şemsiyeyle korunma çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Islanmak istemeyen vatandaşların yağmurdan koşarak kaçmaya çalıştığı görüldü.

İzmir'de gemi karaya oturdu

İzmir'de etkili olan ve saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Aliağa ilçesinde bir kuru yük gemisi sürüklenerek karaya oturdu.  Haciz işlemi nedeniyle Çakmaklı açıklarında demirli bulunan Türk bayraklı Sinan Nabioğlu isimli kuru yük gemisi, fırtınanın etkisiyle halatlardan kurtularak 150 metre sürüklendi. 

Gencelli Mahallesi sahilinde karaya oturan gemide personel bulunmadığı, geminin boş olmasından dolayı denize herhangi bir madde sızıntısı meydana gelmedi.

Bodrum'u fırtına vurdu 

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise etkili olan fırtına nedeniyle bir balıkçı teknesi battı, ağaçlar kırıldı, deniz taştı.

Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü ve Turgutreis mahallelerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle Turgutreis limanında demirli duran bir balıkçı teknesi battı.

Aynı bölgede limanda bağlı bulunan bir sürat teknesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle su alarak yarıya kadar battı.

Tekne sahipleri botu kurtarabilmek için çalışma yaptı. Fırtına nedeniyle, Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde liman dışında olan balıkçı tekneleri de karaya sürüklendi. Fırtınanın şiddetini arttırdığı saatlerde oluşan dev dalgalar nedeniyle kuru yük gemileri de koylara sığındı.

Son Güncelleme: 18.01.2018 17:43
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