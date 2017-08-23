Türkiye’yi uzaya Bursalı Gökmen taşıyacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) hayata geçireceği Türkiye’nin ilk uzay temalı merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) temeli, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katıldığı törenle atıldı. TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bir yıl sonra açılacak GUHEM’de 13 bin metrekarelik kapalı alanda yerçekimsiz alan, dikey rüzgar tüneli, havacılık eğitim simülatörleri ve 154 adet interaktif eğitim düzeneği gibi uygulamalar yer alacak. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Merkez alanında dünya beşincisi, Avrupa’nın ise en iyisi olacak. Türkiye’nin hedeflerinde farklı bir rol üstlenen Bursa, ülkemizin ilk astronotunu yetiştirecek bir altyapıya kavuşuyor. TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaklaşık 200 milyon TL’lik çok önemli bir yatırımı kentimize kazandırıyoruz. İnanıyoruz ki kentimiz yakın gelecekte uzay ve savunma endüstrisinin merkezi olacak” diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ sözlerini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “GUHEM ülkemizin uzay ve havacılık atılımına büyük katkı sağlayacak. 20 yıl sonra Türkiye’nin uzay ve havacılıkta en iyi şehri, bugünden Bursa diyebilirim. Tesis bittiğinde uzay ve havacılığa çocuklarımız ilgisi daha da artacak” dedi. HABER MERKEZİ