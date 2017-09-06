Türkler Almanya'daki seçimlere ilgisiz

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK), 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında 1072 kişi ile CATİ (telefonla görüşerek) metoduna göre Almanya'da Berlin, Duisburg, Essen, Köln, Hannover, Frankfurt ve Münih kentlerinde Alman vatandaşı gurbetçilere yönelik dikkat çeken bir araştırma yaptı.



Ankete katılan Alman vatandaşı Türklerin yüzde 47’si "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da Türkiye karşıtı partilere oy vermeyin" çıkışına olumlu yaklaştıklarını kaydederken, yüzde 34’lük bir kitle bu konuda Erdoğan’ın söylemine sıcak bakmadığını belirtti. Yüzde 19’luk kitle ise konuya ilişkin herhangi bir fikir beyan etmedi. Seçimlere katılıp katılmayacaklarına yönelik soruya yüzde 44 oranında Alman Türkleri katılacaklarını belirtirken, yüzde 38’i bu seçimlere ilgi duymadıklarını ve bu seçimlere katılmayacakları belirtti.



Kararsızların oranı yüzde 18 olarak kaldı. Araştırmanın en vurucu noktasını ise "24 Eylül seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu oluşturuyor. Seçmenlerin yüzde 45'i Sosyal Demokrat Parti'ye, yüzde 12'si Hıristiyan Demokratlar'a, yüzde 7'si Yeşiller'e, yüzde 5'i Hür Demokratlar’a, yüzde 2'si ise Sol Parti'ye oy vereceklerini açıkladı. Yabancı düşmanı Almanya için Alternatif Parti'ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 1'de kalıyor. 2013'teki seçimlerde gurbetçilerin yüzde 54'ü Sosyal Demokratlar'a, yüzde 9'u Hıristiyan Demokratlar'a, yüzde 11'i Yeşiller'e, yüzde 4'ü Hür Demokratlar'a, yüzde 1'i ise Sol Parti'ye oy vermişti. Almanya için Alternatif Parti, 2013'teki seçimlerden sonra kurulmuştu.

Gurbetçiler, sosyal demokratlardan da soğuyor

TAVAK Başkanı Faruk Şen, Sosyal Demokrat Parti'nin 1987 yılında yapılan araştırmalarda Türk kökenli Almanların oylarının yüzde 67'sini aldığına işaret ederek, şunları söyledi: "Oran bu seçimlerde yüzde 45’e kadar düşmüştür. Hıristiyan Demokratlar ilk defa yüzde 10 barajını aşmış bulunmaktadır.



En önemli gelişme Almanya’daki Türk kökenli Almanların bu seçimlere ilgi göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. Seçmenler özellikle Alman politikacıların Türkiye’ye karşı her partide gösterdikleri düşmanlık nedeniyle ya seçimlere gitmeme ya da gittikleri takdirde oy kullanmama yönünde karar vermektedirler.



Türkiye düşmanlığı Alman partilerine kendi ülkesinde yaşayan Türk kökenli Almanlar açısından oy kaybettirmektedir."