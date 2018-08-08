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Türkler için 'emsal' vize kararı

Avrupa Adalet Divanı, AB'ye üye ülkelerin Türk vatandaşlarından vize için talep ettiği ek şartların Türkiye ile yapılmış sözleşmeleri ihlal ettiğine karar verdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:15
Türkler için 'emsal' vize kararı

Adalet Divanı yine de bu şartların, kamu yararının gerektirdiği durumlarda kabul edilebileceğine hükmetti.

7 Ağustos'ta açıklanan kararda, üye ülkeler tarafından 1976 sonrasında yürürlüğe konulan ek vize şartlarının bu tarihte imzalanan ve 1980'de yenilenen Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları'nı ihlal ettiğine hükmedildi. Emsal niteliğindeki kararda istisna olarak 'kamu yararı' durumu gösterildi.

"Göç akımını etkili bir şekilde kontrol edebilme" amacıyla yeni mevzuat oluşturulabileceğini belirten Adalet Divanı, bu kanunların 'kamu yararı' amacına ulaşmak için zaruri olması durumunda kabul edilebileceğinin altını çizdi.

Söz konusu mevzuatın orantılı olup olmadığına ise yerel mahkeme karar verecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Adalet DivanıVİZEAvrupaTürk Vatandaşları
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