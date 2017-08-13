Türkler tatilde kendi yemeklerini özlüyor

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Tatile gitmek, yeni yerler, yeni kültürler Türkkeşfetmek en keyif aldığımız şeylerden biri. Peki, dünyanın öbür ucuna gittiğimizde dahi özlediğimiz şeyler neler? Seyahat sitesi momondo.com.tr, bu sorunun peşine düştü ve tatile gittiğimizde özlediğimiz şeyleri araştırdı. Verilere göre dünyada tatildeyken kendi mutfağını en çok özleyen birinci ülke konumundayız. Diğer yandan neredeyse her iki Türk’ten biri her nerede olursa olsun evini ve aile ya da arkadaşlarını özlüyor. İşte, dünyanın neresinde olursak olalım kendimizi özlemekten alıkoyamadığımız şeyler!

En çok yemeklerimizi özlüyoruz

Araştırma sonuçlarına göre Türklerin yarısından fazlası seyahat ettikleri ülkelerde Türk mutfağına ait yemekleri özlüyorlar (yüzde 54). Bu oranla dünyada tatildeyken kendi mutfağını en çok özleyen birinci ülke konumundayız. Türkleri ise yüzde 51’le Brezilya ve yüzde 49’la İtalya takip ediyor. Türk mutfağını özlemek söz konusu olduğunda erkekler (yüzde 55) kadınlardan (yüzde 53) bir adım önde. Yaş dağılımına baktığımızda ise ilk sırada 23-35 yaş grubundakiler yer alıyor. Bu oran 36-55 yaş grubunda yüzde 53 ve 18-22 yaş grubunda yüzde 51’lere düşse de, tatildeyken Türk yemeklerini en az özleyenler 56-65 yaş grubundakiler (yüzde 43). Listenin ikinci sırasında ise gittikleri yerlerde evini özleyenler yer alıyor. Dünyada tatildeyken evini en çok özleyen birinci milletiz. Türklerin neredeyse yarısı (yüzde 48) tatildeyken evlerini aradıklarını belirtiyor. Seyahatlerinde kendi evlerinin özlemini çeken diğer ülkeler ise sırasıyla yüzde 43’le Brezilya ve yüzde 38’le Portekiz.

Aile ve arkadaşları özlüyoruz

Türklerin tatildeyken en çok özlediği şeyler listesinin üçüncü sırasında aile ve arkadaşlar yer alıyor. Türklerin yüzde 46’sı tatildeyken aile ve arkadaşlarını özlüyor. Bu oranla da dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Türkleri yüzde 34’le Brezilya ve yüzde 29’la İspanya takip ediyor. Tatildeyken özlediğimiz bir diğer şey ise kendi dilimizi konuşmak. Neredeyse her üç Türk’ten biri (yüzde 32) tatilde Türkçe konuşmayı özlüyor. Ancak bu oran ilerleyen yaşlarda düşüş gösteriyor. 18-35 yaş grubu bu konularda yüzde 36’larda seyrederken 36-55 yaş grubunda yüzde 28’e düşüyor. 56-65 yaş grubunda tatilde Türkçe konuşmayı özleyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 18.