Türklerin oyu kime gidecek?

Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki gurbetçilerimize 24 Eylül’de Almanya'da yapılacak seçimlerle ilgili önemli bir çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha, oy vermeyiniz. Sakın. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Küçük partiymiş falan buna da bakmayın, onları büyütelim. Bu seçimde onlar sandıkta bana göre bir tokat yemeleri lazım" demişti.

Erdoğan’ın Almanya vatandaşı Türklere yönelik bu çağrısının 1 ay sonra yapılacak seçimlerde nasıl bir etki yapacağı herkes için merak konusu.

Almanya vatandaşı Türklerin Almanya seçimlerinde nasıl oy kullandıklarına yönelik ilk araştırmayı 1987 yılında gerçekleştiren ve daha sonraki her seçim döneminde yenileyen Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) 2013 yılındaki son araştırmasına göre; Almanya sınırları içerisinde 3.2 milyon Türk kökenli göçmen yaşıyor ve bunların takriben 1 milyon 475 bini Alman vatandaşı olarak yaşamlarını sürdürmekte.

Verilere göre genel olarak Almanyalı Türkler arasında seçmen niteliğinde olanların sayısı 1 milyon 100 bini geçmiyor. Bugüne kadar gerçekleşen seçimlerde Türk kökenli Almanların seçimlere katılım oranı yüksek olmadı. TAVAK tarafından 2013’te gerçekleştirilen bir araştırmada Sosyal Demokrat Parti’ye oy veren Almanyalı Türklerin oranı yüzde 54’e kadar düşmüştür.

1987’de bu oran yüzde 67’ydi. İkinci sırada ise her genel seçimde oy kaybetmesine karşın, Yeşiller Partisi geliyor. Alman vatandaşı olan Türklerin yüzde 11’i oyunu Yeşiller Partisi’ne verdi.

Angela Merkel’in partisi olan Hristiyan Demokratlar’ın aldığı oy oranı ise 2013 yılında yüzde 10’da kaldı.

Türklerden AfD'ye oy çıkmaz

Almanya’da ilk defa federal düzeyde seçimlere katılacak olan faşist aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) ne kadar oy alacağı şimdiye kadar soruşturmadı.

Fakat genel olarak Türk karşıtı ve faşist eğilimli bu partinin Türk kökenli Alman vatandaşlarının oyunu alabileceğine pek ihtimal verilmiyor.

Buna karşılık Sol Parti, özelikle Kürt kökenli Almanlar tarafından destekleniyor. Bu partinin oy oranı, son yapılan Almanya genel seçimlerinde yüzde 6'yı bulmuştu. İçinde faşizan unsurlar barındıran bir parti olan Hür Demokrat Parti'nin oy oranı yüzde 5.

Türklerin oyu hangi partilere gitti?

Sosyal Demokrat Parti (SPD)……….. Yüzde 54

Yeşiller Partisi………………….......…Yüzde 11

Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU)….. Yüzde 10

Alternatif Partisi (AfD)……………..… Ölçülmedi

Sol parti (Die Linke)……………….…. Yüzde 6

Hür Demokrat Parti (FDP)……..…….. Yüzde 5

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL