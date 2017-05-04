Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), yeni ürün milli sistemlerini ilk kez 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da açılacak 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) sergileyecek. TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Özgün Helikopter T625, silahlı HÜRKUŞ ve ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah Entegrasyonu'nun IDEF'te ilk kez sergileneceği, Milli Muharip Uçağın benzetimli maketinin de ilk kez stantta yerini alacağı belirtildi. Bu ürünlerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımında olan T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin IDEF'te olacağını kaydedildi. TUSAŞ ana yükleniciliğinde devam eden Özgün Helikopter T625'in, en zorlu iklim şartları ve coğrafyada, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin faaliyet gösterebilecek şekilde geliştirildiği vurgulanırken, program kapsamında yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarım ve üretimlerin tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Milli mühimmatla donatılan ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah Entegrasyonu TUSAŞ'ın fuarda ilk kez görücüye çıkaracağı sistemlerden biri olacak. TUSAŞ tarafından tasarlanarak üretilen ANKA'nın milli mühimmat ile donatıldığı ve atış testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. ANKA'ya MAM-L, Cirit ve Lazer UMTAS mühimmatının TUSAŞ ve ROKETSAN'ın ortak çalışması sonucu entegre edildiğinin altı çizildi. TUSAŞ'ın uzay alanındaki çalışmaları, IDEF 2017'de katılımcılarla paylaşılacak konulardan biri olacak. Fuarda, yaratılan özel dome alanıyla milli uyduların görsel ve yetenekleri, uyduların fırlatılış anları ve yeni uzay projelerinin görülebileceği belirtildi. AA
TUSAŞ'ın milli sistemleri ilk kez görücüye çıkıyor
TUSAŞ, Milli Muharip Uçağını, Özgün Helikopter T625'i, silahlı HÜRKUŞ'u ve ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi Silah Entegrasyonunu ilk kez görücüye çıkaracak
04 Mayıs 2017 Perşembe 15:31
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