İşlemleri bittikçe peyderpey adliyeye getirilen şüphelilerden 120'si, nöbetçi sulh ceza hakimliklerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bu şüphelilerden 6'sının hakimlik sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi. 65 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak faydalı bilgiler vermesi nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.
AA
Tutuklanan asker sayısı 120'ye yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 kişiden gözaltına alınan 211 şüphelinin savcılık ve hakimlik işlemleri tamamlandı
İşlemleri bittikçe peyderpey adliyeye getirilen şüphelilerden 120'si, nöbetçi sulh ceza hakimliklerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bu şüphelilerden 6'sının hakimlik sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi. 65 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak faydalı bilgiler vermesi nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi.