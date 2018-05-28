Tutuklanan asker sayısı 120'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 kişiden gözaltına alınan 211 şüphelinin savcılık ve hakimlik işlemleri tamamlandı