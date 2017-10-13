Tutuklu Suriyeli pilot serbest bırakıldı

4 Mart tarihinde merkez Antakya İlçesi'ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sınır ihlali yapmak ve casusluk faaliyeti' suçlamalarıyla, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davam eden davada Sufhan, tutuksuz yargılanmak üzere 12 Ekim'de serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Suriyeli pilot Albay Mehmet Sufhan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sufhan'ın bir süre Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Geri Gönderme Merkezi'nde kalacağı bildirilirken, yurt dışına çıkış yasağı olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

HABER MERKEZİ