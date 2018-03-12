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Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul

Sabri Ülker Vakfı, aşırı tuz tüketimine dikkat çekmek üzere Dünya Böbrek Günü’nde, 'Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat' başlığı ile düzenlenen farkındalık kampanyasını duyurdu

12 Mart 2018 Pazartesi 18:14
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul

Sabri Ülker Vakfı, aşırı tuz tüketimine dikkat çekmek üzere Dünya Böbrek Günü’nde, 'Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat' başlığı ile düzenlenen farkındalık kampanyasını duyurdu. Etkinlikte konuşan Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Günlük tuz tüketimi İngiltere’de 9, ABD’de 10, Japonya’da 12, Çin’de 13 gram iken bu rakam Türkiye’de 15 gram.

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve önemli diğer referans kurumlar günlük toplam tuz alımının, 5-6 grama denk gelen 1 çay kaşığı tuzla sınırlandırılması gerektiğini öneriyor” dedi. Tuz tüketiminin sağlıklı yaşamda yerine değinen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun ise, hipertansiyonu olanlarla olmayanlar arasında 1 gram tuz farkı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Tuzun oluşturduğu etkiler var. Toplum çalışmalarında da ilginç veriler var.

Örneğin, Finlandiyalılar 1978'de başlattıkları bir programla 2007'ye kadar sadece tuz değil ama sağlıklı beslenme üzerinden yürüttükleri programla tuzu 4 gram azalttıklarında bir taraftan ülkenin sayısına bakınca inme ve kalp hastalıklarını yüzde 75 oranında azalttıkları ortaya konmuş. 4 gramda yaklaşık 40 yılda ulaştıkları bir değer bu." Prof. Dr. Tanju Besler de Türkiye tuzu azaltmak açısından zor bir coğrafya olduğuna işaret ederek, "Mesela Almanya'da üretilen ekmeği tuzsuz olduğu için yemeyiz" dedi.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülver Derici ise “Türkiye’de hipertansiyon görülme sıklığının kadınlarda yüzde 32.3, erkeklerde ise yüzde 28.4... Hipertansiyon görülme sıklığı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek. Ancak bu konudaki farkındalık da kadınlarda erkeklerden yüksektir. Erkeklerin yüzde 41’i, kadınların ise yüzde 67’si hipertansiyon farkındalığına sahiptir" dedi. RECEP BAHAR/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
TuzTansiyonSabri Ülker VakfıSağlıkFarkındalık
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