TV kanallarına RTÜK'ten ceza

Bu kapsamda AS TV'de müstehcen görüntüleri içeren video klibinin çocukların ve gençlerin izleyebileceği saatte yayınlandığı belirlendi. Üst Kurul, bu nedenle AS TV'ye idari para ile program durdurma cezası uyguladı. RTÜK, Halk TV'ye de gıda takviyesi reklamından dolayı ceza kesti.

Tay TV ise at yarışı tahminleri nedeniyle RTÜK'ün yaptırımına uğradı. Farklı TV isimli kanal da yayında yer verilen bir tatil köyünün tanıtımında hisse satıldığını belirtilmesine karşın hisse oranına yönelik bilgilerin aktarılmaması ve hisse alan kişinin "denizi de satın aldığı" gibi ifadelere yer verilmesi nedeniyle idari para cezası aldı. Öte yandan Üst Kurul, One Best TV'nin lisansını iptal etti.

AA