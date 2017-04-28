Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Twitter kullanıcı sayısı 321 milyon

Sosyal paylaşım platformu Twitter kullanıcı sayısını açıkladı. Twitter kullanıcı sayısında beklentilerin üzerinde bir artış yaşandı

Bu haber kez okundu.

Twitter kullanıcı sayısı 321 milyon
Sitenin kullancı sayısı bir önceki yıla göre 18 milyon yükselerek yüzde 6 artış kaydetti ve 328 milyona çıktı. FactSet StreetAccount aylık aktif kullanıcı sayısının 321.3 milyona yükselmesini beklediğini açıklamıştı. Twitter aynı zamanda günlük aktif kullanıcıların da yılın ilk üç ayında bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığını açıkladı. Twitter’ın gelirleri ise yılın ilk üç ayında yüzde 7.8 düştü. Bu şirketin halka arzından bu yana gerçekleşen ilk düşüş. HABER MERKEZİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Twitter Kullanıcı Sayısı 321 Milyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100