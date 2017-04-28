Twitter kullanıcı sayısı 321 milyon

Sitenin kullancı sayısı bir önceki yıla göre 18 milyon yükselerek yüzde 6 artış kaydetti ve 328 milyona çıktı. FactSet StreetAccount aylık aktif kullanıcı sayısının 321.3 milyona yükselmesini beklediğini açıklamıştı. Twitter aynı zamanda günlük aktif kullanıcıların da yılın ilk üç ayında bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığını açıkladı. Twitter’ın gelirleri ise yılın ilk üç ayında yüzde 7.8 düştü. Bu şirketin halka arzından bu yana gerçekleşen ilk düşüş. HABER MERKEZİ