‘Üç asırlık hegemonyaya son verdi’

İcmal Gençlik Derneği tarafından Afyon’da düzenlenen geleneksel yaz kampındaki oturumda, “İçimizden bir insan çıktı. Bütün dünyayı üç asırdır hegemonyasına alan kapitalizmi tarihe gömdü. Bununla Prof. Dr. Haydar Baş dışında hiç kimse başa çıkamaz” diyen BTP Genel Başkan Yardımcısı Ekonomist Selim Kotil’in çarpıcı konuşmasını siz Yeni Mesaj okurlarının dikkatine sunuyoruz:

“Konuşmama yıllar önce bir üniversite öğrencisi iken Prof. Dr. Haydar Baş hocamla tanıştığımız dönemde, bir olayla başlayayım. O zamanlar Boğaziçi Üniversitesinde Japonya’dan iktisat sahasında iktisat gurupları geliyor. Japon ekonomisi dünyanın en iyi ekonomisi, en hızlı büyüyen ekonomisi, bizler de iktisat programlarına katılıyoruz anlatıyorlar, ilgimizi çekiyor. Japonya dünya için bir örnek.

Bir gün muhterem hocama bu olayı anlattım. İşte Japon iktisatçılar geldi kendi ekonomilerinin ne kadar hızlı büyüdüğünü ne kadar başarılı olduğunu anlatıyorlar. 90'lı yılların başı o zaman dedi ki; “Yanlış yapıyorlar. 2000'li yıllar dünyanın eksi enflasyonla ve deflasyonla tanıştığı yıllar olacak. Bu kafayla giderse Japonya dünyada ilk defa deflasyona giren ülke olacak” dedi.

O zaman bunu demek AB'nin dağılacağını söylemek gibi bir şey. Fazla değil 2 sene sonra dünyada ilk defa bir ülke, Japonya deflasyona girdi.

İkinci bir olay anlatayım. Hani hep Türk siyaseti olarak biz Batı’dan, ABD'den fikir dileniriz ya, hele hele iktisat sahasında, birisinin İngilizce bilmesi yeterlidir. İngilizce biliyorsa tamam. Bir zamanlar Derviş’i yaşadık. Acayip İngilizce konuşuyordu.

IMF politikaları Türkiye'ye hep Batı’dan, ABD'den geldi yıllardır. Atatürk'ten sonra hep fikir dileniyoruz. Hatırlayalım 2008 krizi ABD'de Lehman Brothers çöktü. Amerika finans piyasaları tepe taklak, o zaman Amerika'da seçimler var. Obama Amerikan başkanı olmaya aday. O günün şartlarında, Milli Ekonomi Modeli diyor ki; 500 TL vatandaşlık maaşı, 250 TL gençlik maaşı, Bush o zaman Amerika’nın başında. Apar topar senatodan karar geçiriyor. Amerika'daki krizi engellemek için 500 dolar vatandaşlık maaşı, 250 dolar gençlik maaşı, bir de 100 bin TL'ye tekabül eden 85 bin doların altından vergi alınmayacak. Birebir kopya!

Ben bunu evde gece yarısı saat 01.00’de, Reuters haber ajansını okurken öğrendim. Obama seçim konuşması yapıyor diyor ki; “Sayın Bush bu görüş sana ait değil sen bu görüşü kopya çektin.” Yani aşırdın yepyeni bir modelden, “National Ekonomi Model” diye yeni bir modelden sen bunu aşırdın diyor.

İnanın arkadaşlar gece yarısı bunu okudum ya, dedim ki; “Rabbim bundan sonra ölsem de gam yemem. Yıllarca bizim siyasilerin fikir dilendiği Batı dünyasına, ABD’'ye, hocam Prof. Dr. Haydar Baş elini öptürüyor. Bu bize yeter.”

‘Kapitalizmi Haydar Hoca darmadağın ediyor’

Kitap basıldı, baskıya İstanbul’a gönderildi, tam baskıya girecek, aradı bizi dedi ki; “Kitapta bir bölüm var. Türk parası dünya parası olacak. Onu oradan çıkartıyorsun yırtıyorsun ve atıyorsun.” Kitap baskıya girdi. Türkiye'ye bankacılık sistemini getiren bir profesöre ben gittim. Kitabı takdim ettim. O ara kalp krizi geçirdi profesör. Bir ay sonra ziyarete gittim, “hocam” dedim “kitabı okudunuz mu?” “Okudum” dedi. “Ne düşünüyorsunuz dedim?” “Haydar hocanın dünyada ikna edemeyeceği hiç kimse olamaz” dedi. “Kongremiz olacak, ilk kongre” dedim, “gelip konuşur musunuz?” “Gelmem” dedi. “Neden?” diye sordum. “Üç asırdır dünyada hâkim olan kapitalist sistemi Haydar Hoca darmadağın ediyor” dedi. “Ben nasıl geleyim oraya!” “Peki, konuşuyoruz bir şey soracağım” dedi. “Türk parasını nasıl dünya parası yapacaksınız?” dedi. “Orayı Haydar hocam çıkarttı. Onu nasıl yapacağını Allah sana ömür verirse yaptığında göreceksin” dedim.

Şimdi sevgili dostlar içimizden bir insan çıktı. Bütün dünyayı üç asırdır hegemonyasına alan bir görüş var. Bununla Prof. Dr. Haydar Baş hocam dışında hiç kimse başa çıkamaz.

O yüzden Huntington, Fukuyama elini cebine koyarak, bu sistem insanlık gelişiminin geldiği son noktadır dediler. Bundan sonra kimse bizimle başa çıkamaz dediler ama bir Müslüman Türk geldi, onları hak ile yeksan etti. Bir tek insan! Türkiye gırtlağına kadar borç içerisinde. Katardan para dileniyoruz, Avrupa’dan para dileniyoruz, Avrupa bize kapılarını kapattı. Ömrümüz dilencilikle geçiyor. Adamlar bize bütün isteklerini para üzerinden yaptırıyorlar. ‘Borç alan emir alır’ haline geldik, Köleleri olduk.

‘Dünyada 800 milyon insan aç’

800 milyar Dolar’ı aşan bir borcumuz sırtımızda. Ne sağa dönebiliyoruz ne de sola. Eğer Türk milleti olarak buradan, bu çıkmazdan çıkmak istiyorsak ki bu borç ülkemizin ulusal bütünlüğünü yıkar hale geldi. Millet olarak şu kararı vereceğiz: Eğer biz buradan çıkmak istiyorsak, önümüzde ikinci bir insan yok. Yatıp kalkıp Allah’a dua delim ki Atatürk’ten sonra Allah bize Prof. Dr. Haydar Baş’ı gönderdi.

Bakın Resûlullah efendimizin kıyametle ilgili bir hadisi var, Mehdi (a.s.)’ı müjdeliyor:

“İnsanlar kargaşa içinde olduğunda, depremler arttığında, yeryüzü adaletsizlikle, zulümle dolduğunda O gelir. Yeryüzü hak ve adaletle dolar, yer gök ehli ondan razı olur. Malı hak üzere, doğru şekilde dağıtır. Ya Resûlullah malın doğru şekilde dağıtılması nedir? Dikkat edin, malın herkese eşit olarak dağıtılmasıdır” diyor Allah Resulü. Şimdi haberiniz var mı? Şu anda dünyada 800 milyon insan aç, bakın 10 tane Türkiye nüfusu insan aç. Sevgili dostlar her gün 16 bin 500 çocuk dünyada açlıktan ölüyor. Dünyada şu anda müthiş bir açlık var.

Peki, dünyanın kaynaklarında mı bir problem var? Hayır. Ama Allah'a şirk koşan, iftira atanlar bu konuda da O'na iftira attılar. Papaz bir adam çıktı kaynaklar sınırlı, bu yetmez hepimize aç kalırız dedi. Kendi bereketsizliklerini, tamahlarını-açgözlülüklerini, hırslarını (hâşâ) Allah'a havale ettiler. İşte Prof. Dr. Haydar Baş geldi ne söyledi? İktisat okuyan gençlerimiz bilir. Derste ilk anlatılan şudur. İktisat sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu iktisadın üç asırdır dünyada hakim olan iktisadın temelidir. Bu Batılı, bu putu insanlığın sırtındaki bu kamburu Prof. Dr. Haydar Baş yıktı attı. Hem de bir cümle ile ne dedi; yanılıyorsunuz, “kaynaklar sınırsızdır.” Değil bu kaynakları yemekle, saymakla bitiremezsiniz. Bu Allah'ın ayetidir.

Cenab-ı Allah diyor ki; ey kullarım benim nimetlerimi saymakla bitiremezsiniz. Ama maalesef öyle bir düzen dünyada kuruldu ki, şu anda 800 milyon insan aç, ekmek bulup yiyemiyor. Bakın 'Gini katsayısı' diye bir kat sayı var. Gelir dağılımındaki eşitsizliği-dengesizliği gösterir. Türkiye kaçıncı sırada biliyor musunuz, en dipte! Şili, üstünde Meksika, ondan sonra Türkiye geliyor. Arkasından ABD geliyor. Biz birbirimizden ayrılmıyoruz. Ama nerede bu birincilik, bu sıralamayı nerede elde ettik; gelir dağılımında adaletsizlikte. Oysa Cenab-ı Hak ne diyor? Yeryüzünde iki şey idareciden isteniyor. Mehdi (a.s.) anlatılırken iki şey; adalet ile hüküm edecek, malı adil olarak herkese eşit dağıtacak.

Tüm faiz gelirleri üç beş aileye

Bugün Türkiye'de bunun tam tersi ile karşı karşıyayız. Gelelim dünyaya, dünyanın bir yıllık toplam üretimi 78 trilyon Dolar. Dünyada insanlar bir yılda 78 trilyon dolar üretim yapıyor. Dünyada devletlerin faiz borcu 152 trilyon dolar. Bireylerin borcu da 150 trilyon dolar. Şimdi toplayalım; dünya 78 trilyon üretim yapıyor yaklaşık 300 trilyon Dolar borcu var. 300 trilyonla elde edilen faiz geliri dünyada toplam üretimin yüzde doksanını alıyor. Yüzde doksanını üç-beş aileye Lehman Brothers, Rothschild, Rockefeller, İsrail Mosses'ler işte dünyanın kazancı bunlara gidiyor. Geri kalan çok az gelir 8 milyar insana kalıyor. Ve sonuç açlık, sonuç iflas, sonuç gelir dağılımında adaletsizlik.

Para basma yetkisini Atatürk geri aldı

Bu noktaya bunlar son üç asırda geldiler. Daha önce madeni para vardı. Metelik vardı o zamanlar, “meteliğe kurşun atmak.” “Metelik etmez.” Osmanlı’nın en küçük para birimi, bir de pul vardı. “Param pul oldu.” Bunlar hep madeni para dönemi. Sonra kâğıt para dönemi geldi. İlk defa 14. asırda Floransa, İtalya, Fransa bu taraflarda sarraflara borç veriyorsunuz, adam sana bir kâğıt veriyor ‘bank not.’ O banknotlar ileride işte para haline dönüşüyor.

İlk defa kâğıt paraya giriş Napolyon'un “para para” dediği savaşta oluyor. Arkadaşlar Napolyon bunu boşuna demiyor. İngiltere Fransa tutuşuyor, Natürlu’da Rothschild ailesi hem Napolyon’a para veriyor, hem İngiltere'ye para veriyor. Kim kazanırsa. İngilizler kazanıyor, İngiltere merkez bankasını kurma yetkisini alıyorlar İngiliz kralından. Bank of England. Sonra Banque de France, Fransa merkez bankası. Ondan sonra Amerikan Federal Rezerv onu da alıyorlar. Bu arada hani cennet mekan diye anlatılır ya, ll. Abdülhamit. 1863 ll. Abdülhamit dönemi Rothschild ailesi Osmanlı’ya geliyor. Diyorlar ki Osmanlı’ya; senin kayme diye kâğıt bir paran var, bunu biz basalım, bize yetki ver. Ve Osmanlı’da bir banka kuruyorlar. Bank-ı Şahane-i Osmaniye, isim çok güzel. Bank-ı Şahane-i Osmaniye, Osmanlı Bankası. Peki, sahibi kim? Rothschild. Neyi basıyor? Osmanlı’nın parasını. Kim veriyor ona bu yetkiyi? ll. Abdülhamit. Peki, Rothschild’lerden bu yetkiyi geri kim alıyor? 1925'te Cumhuriyet’i kurar kurmaz Mustafa Kemal Atatürk alıyor.

Şimdi milletin alın terini Yahudi’ye teslim eden Abdülhamit cennetlik, bu hakkı Yahudi’den alan, bize veren Mustafa Kemal dinsiz! Hadi oradan diyor Prof. Dr. Haydar Baş. Ben de onların yerinde olsam Mustafa Kemal'i sevmem. Ben de onların yerinde olsam Haydar Hocayı karartmak isterim. Niye? Çünkü işin ucunda Alaaddin'in sihirli lambası var. Sonsuz bir servet var. Yolunacak (affedersiniz) kerizler var. Bütün insanlığı yoluyorlar. İnsanlığın kanını emiyorlar. Haydar Hoca bu sülüklerin elini kesti.

Bütün insanlık adına mücadele veriyoruz

Aslında biz bugün Anadolu coğrafyasında bütün insanlık adına bir mücadele veriyoruz. Haydar Hocanın verdiği mücadele sıradan bir mücadele değil. 4 milyar insan diyoruz, iyi dinleyin bugün dünyanın yarısı yönünü ve yüzünü ay çiçeği gibi güneşe, Haydar Hocaya çevirdi. Neden? Aç kaldığı için, köle olduğu için, artık borcunu ödeyemez hale geldiği için. Artık Türk milleti olarak sürünme dönemimiz bitmedi mi? Artık açlık dönemimiz bitmedi mi?

İmsak vakti güneş ışığının ilk semaya vurduğu andır. İmsak doğdu mu, güneşin doğuşunu hiç kimse durduramaz. Türk milletinin üzerine imsak vakti doğmuştur. Bundan sonra bizim kaderimizi hiç kimse durduramaz. Yeter ki, el ele verelim. Bir ve beraber olalım. Gelecek, Prof. Dr. Haydar Baş ile beraber, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’indir. Ve ilelebet payidar kalacaktır.”

SELİM AYANOĞLU / AFYONKARAHİSAR