Uçaklara kabul ediliyorlar

Körfez ülkelerine ait büyük hava yolu şirketleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi'nin askıya alınmasının ardından söz konusu ülkelerin vatandaşlarını yeniden taşıma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Emirates'ten yapılan yazılı açıklamada, Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi'nin kendilerine yasak kapsamındaki 7 ülke vatandaşlarının ve bütün sığınmacıların ABD'ye yolculuk yapabileceğini ilettiği belirtildi. Açıklamada, Emirates'in yeniden ABD için geçerli pasaportu bulunan bütün yolcuları taşıyacağı kaydedildi.



Başkent Abu Dabi'deki bir diğer hava yolu şirketi Etihad Airways'ten yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatı verdiği 7 ülke vatandaşlarının yeniden Etihad ile yolculuk yapabileceği aktarıldı.

Katar Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi tarafından alınan talimatlar doğrultusunda söz konusu 7 ülke vatandaşlarının ülkeye yolculuk yapmasına izin verileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Green Card'ı bulunanlar ile mültecilerin de yolculuk yapmasına izin verileceği belirtildi.

Trump yasakta ısrar ediyor