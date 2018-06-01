UKOME'den Uber'e darbe

İstanbul'da hatlı minibüsleri, halk otobüsleri, turist taşıyan araçlar dahil toplu taşımayı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Uber'e ağır darbe vurdu. İBB'den yapılan açıklamada İBB Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında emniyet, jandarma, İBB Genel Sekreter yardımcılığı, ulaşım sektörü temsilcileri ve oda başkanları katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar alındığı bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen D2 Yetki Belgesi ve İBB tarafından verilen Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesinin amacı dışında kullanılarak mobil uygulamalar üzerinden gayri yasal taşımacılık yapıldığının tespit edildiği ifade edilerek, amacı dışında taşımacılığı önlemek için bir dizi kararlar uygulamaya konulduğu ve alınan kararlar doğrultusunda denetlemelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı: "Şoför hariç en az 7 (yedi) yolcunun, önceden planlanmış ve seyahatin başlangıcından bitimine kadar (iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla) birlikte seyahat etmesi ve bu seyahat listesi taşıtta bulunduracak.

Taşımacılar grup yolcu olarak taşıyacakları kişilerin isimlerini 12 saat önceden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün e-rezervasyon sistemine bildirecek. Denetimler esnasında e-rezervasyon sisteminde bulunmayan kişilerin taşınması durumunda Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi geçersiz sayılacak. Taşıt üzerinde ayırıcı özellikte Turizm Taşımacılığı ile ilgili Bilgi Bandı (çıkartma) bulundurulacak."

Kurallara uymayan yanar

Amacı dışında taşımacılık yapıldığı tespit edilen araçlara çeşitli cezaların uygulanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1. İhlal Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi iptal edilir ve 6 ay boyunca yeni bir Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenmez. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 6 ay süreyle askıya alınır." ABD menşeili onlina araç çağırma sistemi Uber, İstanbul'da turizm belgesi ile faaliyet gösteriyor. Bu şartlarda Uber, ağırlıklı olarak yurtdışından gelen yabancıları ya da en az 12 saat önceden rezervasyon yapan İstanbulluları taşıyabilecek.