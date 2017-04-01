Ülker reklamı ortalığı karıştırdı!

Ülker’in resmi Twitter adresi üzerinden 31 Mart gecesi yayınlanan reklam filmi, ortalığı karıştırdı. Reklama tepkiler çığ gibi büyüdü, birçok kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine giderek nöbet tuttu.

Tepkiler üzerine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız" dedi.

Vatandaşlarla birlikte Kısıklı'ya giden AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, burada yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen firmanın yöneticisi olan şahıs sosyal medyadan bir açıklama yapmış. Açıklama beni tatmin etmedi. Türkiye çocuk oyuncağı değil. Bu milletin psikolojisi kimsenin çocuk oyuncağı değil. Reklamı yayınla, bu milleti tehdit et, ondan sonra çık özür dile. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Doğrunun ortaya çıkacağından şüphem yok. Sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla, çok ciddi operasyon yapılmak isteniyor" dedi. Vatandaşların Kısıklı’daki bekleyişleri gece boyunca sürdü. İlk açıklamaların ardından Ülker'den dün de ikinci bir açıklama geldi.

Açıklamada, "şirketimiz tarafından konu ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, ihmali ve/veya kastı olan herkes hakkında idari tedbirlerin yanı sıra suç duyurusunda da bulunulacaktır" denildi.

HABER MERKEZİ