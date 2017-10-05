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Ulusal güvenliğe İHA takviyesi

TSK, envanterine giren yerli insansız hava araçlarıyla hem gücünü hem de yurt içi ve dışında terörle mücadeledeki etkinliğini artırdı. Yılın 9 ayında İHA ve insanlı keşif uçağı destekli 562 operasyonda bin 853 terörist etkisiz hale getirildi.

05 Ekim 2017 Perşembe 16:44
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Ulusal güvenliğe İHA takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), envanterine giren yerli insansız hava araçlarıyla (İHA) hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi sayesinde dışa bağımlılığını azaltan TSK, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki insansız hava araçlarıyla dikkati çekiyor. Terörle mücadele operasyonlarının sürdüğü bölgelerde yoğun kullanılan insansız hava araçlarıyla hedef tespiti daha kolay yapılıyor.

Belirlenen terör hedefleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA'lar tarafından imha ediliyor. İHA'lar aynı zamanda hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin kullanılıyor.

Güvenlik güçleri, milli insansız hava araçları sayesinde operasyonlarda anlık tespit, takip ve imha kabiliyetine ulaşırken, taktik ve operatif İHA sistemleri terörle mücadele harekatı kapsamında keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, takibinin gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde imha ile emniyet, asayiş ve kamu düzeninin tesisine yönelik istihbarat desteğinin sağlanmasına yönelik sahada etkin şekilde kullanılıyor.

1 Ocak-10 Eylül 2017'de İHA ve insanlı keşif uçağı (İKU) destekli toplam 562 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 terörist olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirildi.

25 saat aralıksız görev

Taktik İHA sistemleri (Bayraktar), 25 saate kadar havada kalabiliyor, 100 kilogram yük taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor. Görüş hattı dahilinde 150 kilometre menzilde görev yapabilen taktik İHA sistemleri, üzerinde taşıdığı sensörlerle gece ve gündüz başarıyla görev yürütüyor.

Elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özellikleri öne çıkan taktik İHA sistemleri, gerektiğinde dost muharip uçaklara da lazerle hedef işaretlemesi yapabilme yeteneğine sahip. Envanterde toplam 30 Bayraktar İHA bulunurken, bunların 7'si silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyonda.

Bayraktar İHA ile bugüne kadar 25 bin 100 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirildi. Gelecek dönemde TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) toplam 120 taktik İHA'nın teslim edilmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
İHATSKTürk Silahlı KuvvetleriInsansız Hava Aracı
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