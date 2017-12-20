Ümit Zileli: Haydar Baş kimsenin yapamadığını yaptı

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Gazeteci-Yazar Ümit Zileli, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın yeni kitabı "Hoş Geldin Atatürk"ü değerlendirdi.

Zileli, Haydar Baş'ın bu kitapla 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçmiş tek lider olan Atatürk'ün insani ve dini yönünü herkesin anlayabileceği bir sadelikte ve belgelerle ortaya koyduğunu ifade etti.

"Prof. Dr. Haydar Baş'ın kitabı Atatürk'ün halkın gönlünde eskisinden daha fazla yer almasını sağladı. Adı da çok güzel, Hoş Geldin Atatürk" diyen Zileli şunları söyledi: "Komutan Atatürk'ü çok iyi biliyoruz, deha Atatürk'ü biliyoruz, diplomat Atatürk'ü biliyoruz, geometri kitabı yazmış bir lideri biliyoruz. Bugün bizim geometride kullandığımız bütün terimler onun sayesinde Türkçeye kazandırılmıştır. Tüm bunları biliyorduk ama bir türlü o insan Atatürk ile ilgili daha net, açık şeyleri bizler çok anlattık. Fakat bunu bir türlü tam anlamıyla anlatamadık halkımıza. Burada Sayın Haydar Baş'ı kutlamak gerekiyor. Hoş Geldin Atatürk kitabı cismiyetli, kalın ama son derece anlaşılır, herkesin okuduğu zaman görebileceği bir tarzda içselleştirebileceği bir dille yazılmış. Burada insan Atatürk'ü ve Atatürk'ün dine olan bakışı, soy kütüğü belgelerle tek tek anlatılmış. Benim kitapta sevdiğim bir cümle var o da şu: 'Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır ve Atatürk birleştirici harçtır.' Atatürk bundan daha iyi anlatılamaz aslında."

Atatürk'ün soyu çok güzel anlatılmış

Ümit Zileli'nin, "Hoş Geldin Atatürk" kitabında dikkat çektiği bir nokta da Atatürk'ün soy ağacı oldu. Zileli, "Hoş Geldin Atatürk kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ün soyu bütün belgeleriyle olduğu gibi dökülmüş, bu da çok iyi, takdire şayan. Mustafa Kemal ile ilgili çıkan o bütün dedikodular özellikle annesi Zübeyde Hanımefendi ile ilgili yapılan alçakça iftiralar burada hepsi karşılığını bulmuş, hepsi gayet net bir şekilde anlatılmış. Mesela Zübeyde Hanım’ın soyunun Şemsi Tebrizi'ye kadar uzandığı bütün şeceresi ile anlatılıyor. Babası Ali Rıza Bey’in seyid olduğu ve onun da soyunun İmam Rıza'ya kadar uzandığı burada anlatılıyor" dedi.

Bir başucu kitabı

Gazeteci-Yazar Ümit Zileli, Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Hoş Geldin Atatürk" kitabının Atatürk'ün dini yönünü merak edenler için bir başucu kitabı olduğunu söyledi. Ümit Zileli, "Bu kitapta insan Atatürk çok güzel anlatılmış. Gerçekten Prof. Dr. Haydar Baş'ı kutlamak istiyorum. Bu kitabı insanlara da tavsiye ediyorum. Eğer aklınızda bir şüphe varsa veya bir şey öğrenmek istiyorsanız özellikle Atatürk'ün din ile olan ilişkisini öğrenmek istiyorsanız Hoş Geldin Atatürk kitabı bir başucu kitabıdır" şeklinde konuştu.