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Un ihracatına kısıtlama

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 'un ihracatı'na kısıtlama getirdi

06 Eylül 2018 Perşembe 15:16
Un ihracatına kısıtlama

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır.

Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir." Son dönemde un fiyatları yüzde 50'den fazla artış göstermişti.
HABER MERKEZİ

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