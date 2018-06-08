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Üniversite affında ayrıntılar belli oldu

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "üniversite affı"nın usul ve esaslarını belirledi

08 Haziran 2018 Cuma 16:23
Üniversite affında ayrıntılar belli oldu

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "üniversite affı"nın usul ve esaslarını belirledi. Buna göre aftan yararlanabilecekler arasında 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler ile 669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler de faydalanabilecek.

Yani KHK ile kapatılan üniversite ve askeri okulların öğrencileri de aftan faydalanabilecek. Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsıyor. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecek. AA

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