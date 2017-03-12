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Üniversite öğrencileri Uludağ'da kayboldu

Bursa Uludağ'da yoğun sis nedeniyle yönlerini şaşırıp kaybolan 4 üniversite öğrencisini Jandarma ekipleri kurtardı. Pistlerdeki kar yoğunluğunun elverişli olması nedeniyle sezonun mart sonuna kadar uzatıldığı Uludağ'da yoğun sis tatilcilere zor anlar yaşatıyor

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Üniversite öğrencileri Uludağ'da kayboldu

Önceki akşam 2. bölgede konakladıkları otelden ayrılıp Maden Pist Arkası, Keşiş Tepe - Zirve arası tırmanış hattına çıkan A.S.Ç., A.D., Z.O. ve D.D. isimli üniversite öğrencileri dönüş yolunda aniden bastıran sis nedeniyle yönlerini şaşırıp kayboldu. Mahsur kaldıkları bölgeden 156 Jandarma ihbar hattını arayan öğrenciler durumu bildirip yardım istedi. Alınan ihbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri kar motorları ile şahısları belirtilen güzergahta aramaya başladı. Şahısların telefonlarının çekmediği ölü bölgede bulunması sebebiyle kendileriyle irtibata geçemeyen ekipler yoğun sis ve tipiye rağmen yapılan 2 saatlik aramanın ardından 4 üniversite öğrencisini barınmak için kar çukuru kazdıkları sırada buldu. 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler daha sonra kaldıkları otele götürüldü. İHA 

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Üniversite öğrencileri Uludağda Kayboldu
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