Üniversiteye girişte yeni sistem

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2018-2019 eğitim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adının Yükseköğretim Kurumları Sınavı olduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adayların iki ayrı oturuma katılacaklarını belirten Saraç, "İlk oturumda adaylar temel yeterlilik testini alacaktır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının ölçülmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkçe ve Temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir."

Prof. Dr. Saraç, öğleden sonraki ikinci oturumda adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dahil yine bilgisinin esas alınacağını kaydederek, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak, iki oturumlu bir sınavla gerçekleştirilecektir. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecektir." şeklinde konuştu...