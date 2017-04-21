Ünlü fabrikanın icra ihalesinde çatışma çıktı

Türkiye’nin önde gelen ısıtıcı markalarından UFO’nun icradan satılan fabrika binaları için düzenlenen ihale sırasında silahlı çatışma çıktı. Mezat salonunu içinde meydana gelen olayda biri avukat iki kişi yaralandı. Öte yandan, piyasaya 100 milyon dolar borcu bulunan UFO bir süredir mali sıkıntılarla gündemdeydi.

Türkiye ısıtıcı pazarının yüzde 85'ini elinde bulunduran UFO üç yıl önce mali sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Mali sıkıntılar nedeniyle şirkete yönelik hacizler artarken, üretim durdu. Perşembe günü de 28 milyon TL muhammen bedel biçilen UFO'nun iki fabrikası için icra ihalesi vardı. İhaleyi Büyükçekmece İcra Müdürlüğü düzenledi. Söz konusu icra ihalesi, alacaklı bir bankanın talebi sonrası düzenlendi. Büyükçekmece Adliyesi'nin karşısında kurulu bulunan mezat salonunda yapılan ihaleden önce ortalık karıştı.

İddiaya göre, ihaleye katılmak isteyen kişiler ve firmaları temsilen gelen kişiler arasında yaşanan tartışma giderek alevlendi. Saat 15.00 sıralarında ise mezat salonun içinde iki el silah sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan kişilerden birinin verdiği bilgiye göre, silahı kullanan kişi rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonrası mezat salonunda bulunan bir avukat yaralanırken, mezat salonun yakınında geçen başka bir kişi de topuğundan yaralandı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili konuşan Salim Zehir isimli vatandaş ise "Bizim duyduğumuz burada ihale varmış. Burada ihale yapılırken bir şahıs geliyor. İhaleye giren kişilerden iki kişiyi bacaklarından vuruyor. Kaçıyorlar. Vuran bir kişi. Vurulanlar şuan hastaneye kaldırıldı" dedi. Çok sayıda alacaklının icra takibi başlattığı UFO'nun toplam 100 milyon doları bulan bir borcunun olduğu ifade ediliyor. İHA