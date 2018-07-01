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Üreticide 1 lira markette 4 lira

Haziran ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının elmada yaşandığını söyleyen TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Üreticiden 1 lira 23 kuruşa alınan elma markette 4 lira 86 kuruşa, 9 lira olan kuru kayısı 34 lira 63 kuruşa, 1 lira 97 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 25 kuruşa, 46 kuruş olan karpuz 1 lira 41 kuruşa satılmaktadır" dedi

01 Temmuz 2018 Pazar 17:05
Üreticide 1 lira markette 4 lira

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL
 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında markette 25, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 3, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi. Bayraktar, Haziran ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünlerin kuru soğan ve patates, fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise kiraz ve şeftali olduğunu belirtti. Haziran ayında market fiyatlarında zeytinyağı, yumurta ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 39.03 ile en fazla kirazda meydana geldiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

“Kirazdaki fiyat düşüşünü yüzde 35.50 ile şeftali, yüzde 31.76 ile karpuz, yüzde 19.53 ile patlıcan, yüzde 16.59 ile yeşil fasulye, yüzde 10.15 ile elma, yüzde 9.77 ile marul, yüzde 7.92 ile havuç izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 110.82 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 50.73 ile patates, yüzde 38.91 ile domates, yüzde 22.10 ile limon, yüzde 19.86 ile salatalık, yüzde 13.15 ile sivri biber, yüzde 12.47 ile kabak, yüzde 11.45 ile Antep fıstığı takip etti.”
 
Üreticiden markete fiyat 4'le çarpıldı

Haziran ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla elmada yaşandığını açıklayan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar şöyle konuştu: "Elma 4 kat, kuru kayısı ve maydanoz 3.8 kat, kırmızı mercimek 3.7 kat, kuru incir 3.4, süt 3.1, kuru fasulye 3.2, karpuz 3.1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticiden 1 lira 23 kuruşa satılan elma markette 4 lira 86 kuruşa, 9 lira olan kuru kayısı 34 lira 63 kuruşa, 33 kuruş olan maydanoz 1 lira 25 kuruşa, 1 lira 97 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 25 kuruşa,12 lira olan kuru incir 40 lira 42 kuruşa, 1 lira 39 kuruş olan süt 4 lira 60 kuruşa, 3 lira 26 kuruş olan kuru fasulye 10 lira 42 kuruşa, 46 kuruş olan karpuz 1 lira 41 kuruşa satılmaktadır." 
 

Anahtar Kelimeler:
TZOBşemsi Bayraktar
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