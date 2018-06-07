Üretim ile tüketim dengesi sağlanmalı

YENİ MESAJ/BURSA

Bursa’da düzenlenen 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nde Milli Ekonomi Modeli’nin üretim faaliyetlerine yaklaşımını ortaya koyan bir tebliğ sunan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Trabzon İl Başkanı ve sanayici Nihat Hekimoğlu, “Halk arasında tüketimin iyi bir şey olmadığına dair bir kanaat var. Oysa tüketim canlıların temel işlevidir. İnsan on binlerce yıl sadece tüketici olarak yaşadı. İnsanoğlu üretime yaklaşık on bin yıl önce tahıl, meyve ve sebze üreterek başladı. Tüketim ve üretim birbiriyle iç içedir. Tüketim olmadan üretim olmaz.

Hiç kimse başkasının veya kendisinin tüketmeyeceği bir malı üretmez, onun için tüketim de üretim kadar önemlidir” dedi. Nihat Hekimoğlu şunları söyledi: “Üretime odaklanan ekonomi modelleri gerçek manada tüketimi göz ardı etmiştir. İş öyle bir noktaya vardı ki raflar mal dolu, ama biz milletin cebinde alacak parası olmadığı için sadece vitrinleri seyrediyor. Milli Ekonomi Modeli’nde hedef, üretim ile tüketim arasındaki dengenin oluşturulmasıdır. Bu sebeple tüketici kesimin desteklenmesi sürekli büyümenin sağlanması için olmazsa olmaz şarttır.

Eğer ekonomiyi büyütmek istiyorsak tüketim kesimini desteklemek zorundayız, pazar problemi çözülmeden ekonomilerin büyümesi hiç mümkün değildir. Bugün ekonomilerin en büyük problemi insanların büyük kısmının tüketebilme kabiliyetini yitirmiş olmasıdır. Tüketimin eksik kalması yani üretim karşısında yetersiz olması, zaman içerisinde üretimi de azaltacaktır. Azalan üretim de, gelirlerin azalmasına neden olur.”

Tüketim olmadan üretim de olmaz

Milli Ekonomi Modeli’nin temel hedefinin hem üreten, hem de tüketme kabiliyetine sahip bir toplum ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan BTP Trabzon İl Başkanı Nihat Hekimoğlu şöyle konuştu: “Üretmeden, kağıt üzerinde hayali spekülatif oyunlarla kalkınmak mümkün değildir. Üretimin temeli yatırımlardır.

Yatırım olmadan üretim olması mümkün değildir. Öyleyse bu yatırım ve üretim için ihtiyaç duyulan sermaye nereden elde edilecektir? Soru budur. Yatırım için tasarrufları veya yabancı sermayeyi çözüm olarak görmek hele hele bunları maliyetli, yani faizli olarak kullanmak asla bir çözüm değildir. Aksine bunlar sürekli ve verimli üretimin önündeki en önemli engellerdir. Olması gereken, paranın tahrik gücünden istifade ederek emisyon mukabili emeği devreye koyarak üretimi sağlamaktır. Devlet sıfır faizle proje mukabili isteyen herkese sermaye desteği sağlamalıdır.

Tabi emisyonla üretimin desteklenmesi belli bir kural çerçevesinde olmalıdır. Projenin hayata geçirilebilir olması bizatihi sermayeyi sağlayan devlet tarafından kontrol edilmelidir. Üretim için ihtiyaç duyulan sermayenin maliyetsiz (faizsiz) olması ülkeler açısından son derece önemlidir. Aksi düşünüldüğünde ülkelerin zaman içerisinde borç batağına girmesi kaçınılmazdır. Örneğin Türkiye ‘ de otoyol yapmak için maliyetli yabancı paraya ihtiyaç var mı? Elbette hayır, çok rahatlıkla yollar milli ve maliyetsiz para ile yapılabilir.

Oysa biz kendi topraklarımızda dahi yapacağımız yatırımlar için kendi emisyonumuzu devreye koymak yerine faizle alınan borç parayı tercih ediyoruz. Ülkemizde yol, köprü, tünel yapımı için gereken malzeme, makine, teçhizat, mühendis, çimento, asfalt, çelik olduğu halde neden para yurt dışından geliyor?”

‘Bu enflasyon ne acayip bir canavar’

“Burada dikkat edilecek tek husus emisyonun miktarının enflasyona sebebiyet verip vermeyeceğidir. Buda bir hesap işidir” diye konuşan Nihat Hekimoğlu, “Yerli para ile üretim yapmayın, enflasyon olur, diyenlerin, bunu maliyetli para ile yapmayı tavsiye etmeleri, yabancı sermayenin yatırım yapmasını önermeleri veya gelen turistin cebindeki dövizi enflasyon sebebi olarak görmemeleri gerçekten anlaşılır değildir” ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu şöyle konuştu: “Ben diyorum ki bu enflasyon ne acayip bir canavar ki, düşman ki milli paramız üzerindeki Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini görünce azıyor, ama dolar üzerindeki Benjamin Franklin, George Washington’u görünce uykuya dalıyor, rahatlıyor. Acaba emisyon hangi şartlarda enflasyon yapar? Birincisi var olan üretim hacmini arttırmak için kullanılan sermaye kısa dönemde kapasite kullanımını arttıracak, emisyon mukabili ürün ortaya çıktığı için enflasyona sebep olmayacaktır.

Eğer bu sermaye artışı yatırıma gidiyor ve mesela bu yatırımların devreye girmesi için bir yıllık zamana ihtiyaç duyuluyorsa, orta vadede yine bir sıkıntı olamayacaktır. Ancak kısa vadede olabilecek talep artışı için alınacak çok basit tedbirler elbette vardır. Ayrıca bizim gibi talep daralması yaşanan buna mukabil eksik kapasite kullanımları olan ülkeler için kısa vadede bu geçiş dönemi çok rahatlıkla geçilecektir.”

İşsizler bile işveren olabilecek

Özellikle genç bir nüfusa sahip ülkemizde milyonlarca insanın kahve köşelerinde, sokaklarda işsiz olarak dolaştıklarını dile getiren Nihat Hekimoğlu, ”Bu atıl duran emeği devreye koyarak çok rahatlıkla üretim hacmimizi hayal bile edemeyeceğimiz bir düzeye çıkartabiliriz.

Bu işgücünün ciddi bir kısmının eğitimli olduğunu düşünülürse olayın vahameti daha da iyi anlaşılacaktır” dedi. Hekimoğlu şöyle konuştu: “Milli Ekonomi Modeli bu bireyleri sadece ekonomide bir işçi olarak değerlendirmeyi düşünmüyor. Sermaye desteği çözüldüğünde bu işsiz kesim içerisinde ciddi bir kısmının müteşebbis olacağı, sanayici-üretici olacağı aşikârdır.

Dolayısı ile emisyon ile birlikte devreye konan atıl emek, beraberinde belki de yüzlerce insan iş sahası olacaktır. Avrupa’ya giden işçilerimiz yıllar sonra elde ettikleri birkaç kuruş ile sıfırdan işadamı konumuna gelebilmiştir. Aynı şey kendi topraklarımızda sağlanmış olsa idi bugün bu insanlar Avrupa’yı değil kendi memleketini kalkındırmış olacaklardı.”