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Üsküp'teki Zaman tabelaları indirildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı Zaman gazetesinin Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir binanın üzerinde bulunan iki tabelası indirildi

28 Ağustos 2018 Salı 16:37
Üsküp'teki Zaman tabelaları indirildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı Zaman gazetesinin Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir binanın üzerinde bulunan iki tabelası indirildi. Üsküp'teki Eski Türk Çarşısı yakınındaki binada ofisi bulunan Zaman gazetesinin tabelaları, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) girişimiyle kaldırıldı.

UID Makedonya Bölge Başkanı Salih Utaş, söz konusu gazetenin uzun yıllardır Üsküp'te kullandığı bir ofis bulunduğunu anımsatarak, bunun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. UID olarak bu ofisi kiralamaya karar verdiklerini dile getiren Utaş, "Üç aydır yaptığımız girişimler sonucunda bu ofisi tuttuk.

Bu terör örgütünün buradaki büyük ofisini boşalttık. Binanın iki yüzündeki tabelaları indirdik. Yakın zamanda inşallah kendi UID tabelamızı, yine Üsküp'ün her tarafından görülecek şekilde asacağız" ifadelerini kullandı.

Binanın diğer tarafındaki tabelayı da en kısa zamanda indireceklerini vurgulayan Utaş, "Üçüncü tarafı da bu hafta sonuna kadar indireceğiz. 50-60 metrekare küçük bir ofisleri var. Yakın zamanda da bu örgütü komple kattan çıkaracak şekilde hareket edeceğiz" dedi.

Makedonya'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı Yahya Kemal Koleji'nin Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nda bulunan tabelası da ocak ayında Halkbank Üsküp'ün girişimleriyle kaldırılmıştı. Daha önce Yahya Kemal Koleji tabelasının bulunduğu yerde artık "Türkiye Maarif Vakfı" ve "Halkbank" isimleri yer alıyor.
 

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