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Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı 

Evinde 93 yaşında vefat eden geleneksel Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Münir Özkul'un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'nda defnedildi

07 Ocak 2018 Pazar 17:29
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Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı 

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katılırken, törende duygusal anlar yaşandı. Özkul, son yolculuğuna alkışlar ve "Mahmut Hoca" sloganlarıyla uğurlandı. 

93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan'ın yanı sıra Özkul'un eşi Umman Özkul, kızı Güner Özkul, sanatçılar Haldun Dormen, Demet Akbağ, Hamdi Alkan, İzzet Günay, Selami Şahin, Nuri Alço, Ahmet Arıman ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı cenaze namazı öncesi takımlarının şapkasını giyerek Özkul'un tabutu başında saygı duruşunda bulundu.

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Yılmaz, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Türk milletinin gözü yaşlı. Çok değerli bir sanatçıyı ebediyete uğurluyoruz" dedi.

Helallik alınmasının ardından Özkul'un cenazesi cenaze aracına götürüldü. Kalabalık avluya sığmazken, cenaze aracı uzun süre kalabalık nedeniyle camiden ayrılamadı. Ardından Özkul'un cenazesinin bulunduğu araç Bakırköy Mezarlığı'na doğru yola çıktı. Bu sırada cenazeye katılanlar Özkul'u alkışlar ve "Mahmut Hoca" sloganlarıyla uğurladı.

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EvTürkTiyatrosu
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