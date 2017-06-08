Uyum paketi Başbakanlık'ta

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesinin ardından, anayasanın değişen maddelerine uyumlu olarak kanunlarda düzenlemelere gidilmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Başbakanlığa gönderilen ve Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tasarı taslağı ile Askeri Ceza Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, Danıştay Kanunu ve Yargıtay Kanunu başta olmak üzere, 16 kanundaki 132 maddede değişiklik yapılması öngörülüyor. Taslağın, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor.

Askerler sivil mahkemelerde yargılanacak

Taslağın yasalaşmasının sonra, askeri mahkemelerin kaldırılmasıyla askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin düzenleme yapılacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu'ndaki "Yüksek" ifadesi çıkarılarak, kanunun adı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu olarak değiştirilecek.

İki daire halinde 13 üyeyle çalışacak HSK üyelerinin seçimine ilişkin düzenleme anayasaya uyumlu hale getirilecek. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikle Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanacaklar arasına Cumhurbaşkanı Yardımcıları da dahil ediliyor.

Tasarıda ayrıca kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava açabilecekler 'Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi'ne göre yeniden düzenlenirken iptal davasını Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra "Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubundan her biri" ile "Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri oranındaki üyeleri"ninin açabileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor.