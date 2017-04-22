Uzaydan gelen tehlike

Almanya'nın Darmstadt kentinde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bünyesinde düzenlenen uluslararası konferansta uzay çöplerinin oluşturduğu tehlike ve buna karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Onlarca yıldır Dünya yörüngesinde biriken insan yapımı çöpler, uzay uçuşları, hava durumu tahminlerinde kullanılan uyduların durumu, hava trafiği ve küresel iletişim için büyük riskler oluşturuyor. Konferansta biraraya gelen uzmanlar, eğer özel firmalar gelecek yıllarda uzaya daha fazla uydu gönderir ve uzay çöplerini azaltacak adımlar atılmazsa durumun daha da riskli hale geleceğini bildirdi. Şu anda yörüngede 1 santimetreden daha büyük 750 binden fazla objenin bulunduğu ve bunların her birinin bir uyduya kötü şekilde zarar verebileceği ya da tamamen yok edebileceği kaydedildi. 166 milyondan fazla parçanın ise 1 milimetre ile 1 santimetre arasında olduğu düşünülüyor. Çöplerin toplanmasıyla ABD'li uzman Donald Kessler tarafından "Kessler Sendromu” olarak adlandırılan tehlikenin önlemesi hedefleniyor. Bu sendromda bahsi geçen konu, bir çarpışmanın zincir reaksiyona yol açarak uzay yolculuğunu felce uğratması. Yani çarpma sonucu ortaya çıkacak kalıntıların daha fazla çöp parçasına neden olması. ESA'dan Luisa Innocenti de benzer bir tehlikeye dikkat çekti. Innocenti, uzay çöplerinin imhası içi ilk misyonun planlandığını ancak oldukça zorlu olan bu misyonun başarısızlığı durumunda daha fazla uzay çöpü ortaya çıkma riski bulunduğunu kaydetti.